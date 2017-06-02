Бурение скважины своими руками

Если у вас отсутствует вода на дачном участке, то тогда эту проблему можно решить самостоятельно. В этой статье вы узнаете о том, как можно сделать скважину своими руками. В первую очередь, стоит определиться с тем, насколько глубоко вода находится в земле. Для этого вы можете проконсультироваться со специалистом, а также уточнить у соседей, так как такое удовольствие в виде разведки обойдется вам очень дорого.

В том случае, когда водяной пласт находится неглубоко, его можно проколоть с помощью специальной трубы, на конец которой следует надеть фильтр. Однако воды из такой скважины будет поступать не особо много, поэтому нужно будет установить еще один источник.

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Для того, чтобы получить артезианский источник воды, следует вызывать специализированную бригаду, так как в одиночку сделать ее не получиться. Также следует знать о том, что для того, чтобы сделать такую скважину, необходимо получить специальное разрешение.

Прежде чем начинать бурение, обязательно составьте план, согласно которому вы будите выполнять все работы. Постарайтесь сделать скважину как можно дальше от тех ,мест которые загрязнены. Далее следует руками выкопать углубление, в которое вы поместите оборудование для бурения. После этого вы можете установить его самостоятельно и не стоит забывать про фильтр, который также устанавливается рядом. Потом присыпьте образовавшееся углубление песком. Постарайтесь как можно плотнее закрыть верх трубы и с помощью насоса закачать туда воду. После того, как вода станет чистой следует подключить другой насос ,а к нему водопроводную трубу. На нее следует установить вентиль с помощью которого можно отрегулировать подачу воды. Далее следует уложить водопроводные трубы к дому и засыпать их песком.

Если вы будите соблюдать все вышеуказанные советы и рекомендации, то несомненно сможете сделать скважину самостоятельно.