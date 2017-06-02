Советы по выбору печи для бани

Печь является важным атрибутом любой бани. Подходить к ее выбору нужно крайне ответственно. От этого зависит не только пожаробезопасность помещения, но и комфорт пребывания внутри парной. От печи зависит, насколько мягким будет тепло в бане, каков будет уровень пара, как быстро будет нагреваться парилка и так далее. На что же нужно обращать внимание при выборе оборудования?

Специалисты рекомендуют выбирать те печи. которые имеют достаточно высокий уровень тепловой мощности, а также более-менее широкий регулятор температурного режима. Это позволит вам пользоваться данным оборудованием достаточно комфортно. Конечно, у многих может возникнуть вопрос, что именно подразумевается под тепловой мощностью. Этот параметр зависит от того, каковы размеры помещения. Достаточная мощь будет в том случае, если на растопку печи, а также прогрев помещений будет уходить не больше получаса.

Кроме того, печь должна обладать и достаточно хорошей “начинкой”. Под этим определением понимаются теплоаккумуляторы и парогенераторы. К счастью, найти такие модели сейчас очень просто. Печи для бани с бесплатной доставкой можно заказать даже в специализированных интернет-магазинах, что очень удобно. Качественное оборудование позволит превращать парную в настоящую сухую сауну, прямо как в Финляндии. Главное, убедитесь, что в печи имеются средства, позволяющие регулировать конвекцию.

Также немаловажным параметром является и материал, из которого изготовлено оборудование. Наибольшей надежностью, по мнению специалистов, обладают стальные модели. Кроме того, они отличаются тем, что не окисляют воздух, поэтому в парной всегда можно будет свободно дышать. Раньше распространение получали чугунные модели, однако сейчас их можно встретить нечасто. Также весьма популярными являются печи из кирпича, однако стоит помнить об их недостатках. Так, любой специалист подтвердит, что такие печи очень долго нагреваются. Кроме того, продумывать ее нужно заранее, так как ей необходим хороший фундамент.

Таким образом, на самом деле подобрать себе подходящую печь для бани не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Ассортимент современных интернет-магазинов сейчас достаточно широк, чтобы удовлетворить любые запросы, так что у вас не возникнет с этим никаких проблем. Советы по выбору оборудования тоже очень просты для выполнения.