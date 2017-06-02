Что нужно учитывать при аренде автовышки

В случае необходимости произведения монтажных работ часто не обойтись без использования автоподъемников. Различные модели техники данного типа имеют существенные отличия, поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор необходимо учитывать их отличительные технические характеристики. Это поможет выбрать наиболее подходящую автовышку.

Величина подъема корзины может находиться в пределах от 12 до 50 м. С учетом этого показателя данное оборудование условно можно разделить на несколько типов. Высотные вышки обеспечивают высоту подъема, превышающую показатель в 30 м. Более скромные средневысотные модели подают стрелу на 17-30 м. У автоподъемников маловысотной группы этот показатель не превышает 8-20 м. С увеличением дальности вылета растет и цена.

Подробнее об аренде автовышек ресурс moscowkran.ru поможет узнать всем, кто планирует производить монтажные и другие работы на высоте. Поворотная стрела может быть нескольких типов. В зависимости от особенностей функционирования данного узла подъемники разделяют на локтевые (они также называются коленчатыми) и телескопические. Иногда встречаются комбинированные варианты. Важно помнить, что телескопические автоподъемники удобны в стесненных условиях, но они не могут использоваться для подачи оборудования и рабочих непосредственно в глубину крыши. Для таких целей стоит использовать коленчатые автогидроподъемники.

Нужно брать во внимание и максимальный вес, который способны выдержать поворотная стрела и сама рабочая площадка. В большинстве моделей это показатель составляет от 200 до 300 кг, но можно найти устройства мощнее. Чтобы не переплачивать и не нарушать ТБ, надо внимательно подсчитывать вес инструмента и рабочих.

При аренде гидроподъемника стоит оценивать оснащение корзины. Например, для помывки построек может потребоваться подвод воды. Часто не обойтись без подачи воздуха для пневмоинструмента и электрических розеток. Важно, чтобы в люльке автоподъемника находились надежные крепления для страховочных поясов. Перемещение людей в рабочей зоне при поднятии стрелы недопустимо.