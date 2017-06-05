Дизайн интерьера квартир или домов

Дизайн интерьера – дело тонкое, требуемое творческого и профессионального подхода. Каждый предмет интерьера требует отдельного внимания. Для создания дизайна необходимо разработать проект помещения. Студия дизайна интерьера Mallina.Studio разрабатывает проект для каждого заказчика индивидуально, учитывая его интересы и пожелания.

На первый взгляд, может показаться, что разработка проекта дизайна дело простое. На самом деле это не так. Дизайнер должен придумать оригинальный проект для офиса либо квартиры в современном или классическом стиле в зависимости от пожеланий клиента. Дизайн интерьера – это, прежде всего, искусство расстановки предметов и элементов в различных помещениях.

Если дизайн интерьера подобран правильно, то в помещении человек чувствует себя уютно и комфортно. Каждый человек, обустраивающий свою квартиру либо дом, старается создать для себя уютное помещение. Тем не менее, не каждый достигает желаемой цели без наличия определенных навыков.

Дизайнеры студии Mallina.Studio помогут в выборе декора, предметов и мебели с учетом финансового состояния клиента. Сделать красивый дизайн можно без больших финансовых затрат. Заказчик выбирает наиболее подходящий вариант из представленных макетов. После этого создается чертеж для составления будущего интерьера.

Таким образом, работа с дизайн-проектом происходит в несколько этапов:

разработка проектировочного задания. Только при общении заказчика с дизайнером можно составить проект, в котором будут учтены пожелания обоих сторон. создание эскиза. Профессиональные дизайнеры продумывают всевозможные проекты для разработки предварительных эскизов. замеры комнат. Они нужны для четкого представления дизайна комнат, а также разработки будущих схем. эскиз помещений. На данном этапе необходимо согласовать все моменты с заказчиком – от мест расположения мебели до отделки стен. После создания трехмерной модели следует утверждение проекта. реализация проекта.

Создание чертежей проекта – большой и трудоемкий процесс. Все зависит от места нахождения помещения. Конечно, проект дизайна загородного дома требует более детального подхода. Необходимо продумать не только расположение мебели и других элементов интерьера, но и коммуникаций, вентиляции, источников освещения, водоснабжения и т. д. Естественно, каждый этап проекта согласовывается с заказчиком.