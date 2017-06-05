Недорогие столешницы из ДСП для практичной кухонной мебели

Столешницы, регулярно подвергаемые интенсивным механическим воздействиям, представляют собой важнейший элемент кухонной мебели. Внешний вид горизонтальных поверхностей в значительной степени влияет на облик кухонного помещения. Правильный выбор эстетически привлекательной и практичной рабочей поверхности обеспечивает создание гармоничного кухонного интерьера.

Недорогие и практичные столешницы для кухни из ДСП соответствуют строгим нормативным требованиям по механической прочности, устойчивости к температурным перепадам и высокой влажности. Применение специального состава для пропитки ДСП в процессе изготовления столешниц придает готовым изделиям превосходные эксплуатационные характеристики. Применение различных видов ламинированной пленки и пластиковых покрытий обеспечивает создание богатой палитры цветовых оттенков и фактурных решений мебельных изделий.

Доступные и долговечные

Многообразие доступных вариантов позволяет подобрать оптимальный цвет, рельеф и вид декоративного покрытия для создания кухонного гарнитура, соответствующего индивидуальным предпочтениям. Практичные столешницы из ДСП, оснащенные рельефным или гладким полимерным покрытием, обладают ценными преимуществами:

Высокой механической прочностью;

Сохранностью первоначального цвета при воздействии УФ излучения;

Устойчивостью к различным окрашивающим жидкостям;

Достаточно высокой термоустойчивостью;

Устойчивостью к высокой влажности;

Устойчивостью к царапинам, ударам и другим механическим воздействиям.

Применение высококачественных полимерных пленок обеспечивает реалистичную имитацию мрамора, гранита и различных видов натуральной древесины.

Особенности эксплуатации

Тщательное соблюдение технологии производства гарантирует износостойкость изделий, сохраняющих первоначальный облик под воздействием различных внешних факторов. Для полноценной защиты поверхностей необходимо избегать экстремальных температурных, химических и механических воздействий. Кромки столешницы желательно предохранять от длительного воздействия влаги, способного спровоцировать набухание основного материала, приводящее к заметной деформации изделия.

Качественная продукция адаптирована к различным внешним воздействиям. Кратковременное температурное воздействие не отображается на внешнем облике изделий. Отсутствие соединительных швов минимизирует потенциальную опасность контакта материала основы с жидкостями. Высокопрочное полимерное покрытие надежно защищает прессованный материал от воздействия химически активных веществ, специальных чистящих средств, кислот и щелочей. Герметизация торцов столешницы, примыкающих к стенам или другим мебельным предметам, помогает сохранить эффектный вид практичных кухонных поверхностей.