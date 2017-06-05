05 Июнь, 2017


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Через портал Росреестра уже 2 года подают заявления на государственную регистрацию прав в Ленобласти

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в: Новости компаний
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Электронный сервис был запущен 1 июня 2015 года.

Компьютер
Фото: pixabay.com

Уже 2 года жители Ленинградской области пользуются электронным сервисом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,  подавая в электронном виде заявления на государственную регистрацию прав.

В Управление Росреестра по Ленинградской области с начала работы сервиса поступило 6702 заявлений о государственной регистрации прав в электронном виде. Обратившись на портал Росреестра, граждане экономят время и деньги.

В соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу 1 января 2017 года, доработаны сервисы для получения в электронном виде наиболее востребованных госуслуг Росреестра – регистрация прав, кадастровый учет, единая учетно-регистрационная процедура и предоставление сведений из ЕГРН.

С помощью сервиса «Государственная регистрация прав» можно подать заявление и необходимые документы для регистрации перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

В Управлении сокращен срок предоставления услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по заявлениям, поданным через портал Росреестра;

3 (три) рабочих дня с даты приема заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, за исключением заявления и документов, поданных на государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;

5 (пять) рабочих дней с даты приема заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов на государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

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