Диваны – это та часть мебели, без которой, наверное, не может существовать ни один дом. Производители предлагают самые разные конструкции этой мебели. Также много работы проводится в отношении дизайнерского исполнения.

Огромным спросом пользуется угловой диван. Он отличается функциональностью, прекрасно вписывается в любой стиль и существенно экономит пространство. Даже если угловой диван большой, он все равно выгодно обыгрывает каждый занимаемый сантиметр комнаты благодаря своей выигрышной конфигурации.

Как правильно выбрать угловой диван?

Нельзя дать рекомендации по габаритам дивана. Ведь каждый выбирает тот размер, который ему больше подходит. Стоит, конечно, учитывать и площадь комнаты. Но это уже зона ответственности исключительно покупателя, который сам решает, сколько пустого пространства должно оставаться в помещении.

Угловые диваны сегодня могут иметь такую конструкцию, что ее можно использовать как большое спальное место. Это выгодно, когда неожиданные гости остаются на ночевку. Диван можно разложить. И даже небольшой по размеру он может стать полноценной кроватью для пары человек.

Однако не всегда покупатели собираются использовать диван еще и как кровать. В таком случае способность этой мебели раскладываться не играет важной роли в выборе изделия.

Внутреннее содержание

Внутреннее содержание – важная деталь не только в характере человека. Это же понятие нужно применять и в отношении мебели, в частности, для описания угловых диванов.

В диване может присутствовать такой наполнитель, как пенополиуретан с высокоэластичными свойствами. Материал экологичен, не вредит здоровью, не вызывает аллергических реакций даже у детей. Чтобы понять, сколько прослужит такой диван, стоит обратить внимание на плотность сырья. Порой у нового изделия с ППУ может быть неприятный запах. Но он быстро улетучивается.

Не менее популярными видами диванов с угловыми конструкциями являются те, что собираются на пружинном блоке типа боннель. Такие системы выдерживают нагрузку до ста десяти килограммов. Служат эти диваны довольно долго. Вот только боннель может стать причиной такого явления как эффект волны, когда пружины тянут за собой соседей.

Другое решение – купить диван с независимым пружинным блоком. Эта система позволит не просто удобно использовать мебель в качестве простого углового дивана, но и в качестве очень комфортного спального места. Правда, есть еще один вид пружинного блока – змейка, благодаря которому диван работает совершенно бесшумно.

Выбирать только вам. Но лучше всего в процессе покупки использовать помощь грамотного консультанта.