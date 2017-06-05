В Москве назвали обладателей престижной премии Best Office Awards

1 июня в Москва состоялось награждение победителей главной премии за лучшие бизнес-интерьеры – Best Office Awards.

Премия вручается в Москве ежегодно на протяжении восьми лет и заслужила признание профессионального сообщества как самая престижная независимая премия в сфере дизайна коммерческих и общественных интерьеров. Награду получает тандем архитектора – автора проекта и представителя компании-заказчика победившего проекта. В 2017 году на Best Office Awards были номинированы 117 проекта.

Торжественная церемония награждения лучших бизнес-пространств прошла в Даниловском Event Hall. Церемонию провел организатор премии, глава информационного портала OfficeNext.ru Сергей Коннов. Узнать узнать какие проекты и решения будут являться новыми ориентирами для заказчиков и архитекторов собралось более 1000 человек — архитекторы, девелоперы, административные директора, проджект-менеджеры, генеральные подрядчики, консультанты офисной недвижимости, журналисты.

Победителями стали:

1. Номинация «Организация пространства»

Собственный офис архитектурного бюро Kleinewelt Architekten

2. Номинация «Бренд и имидж»

Офис компании Adidas Group / архитектурное бюро ABD architects

3. Номинация «Комфорт и эргономика»

Офис компании Avito в Москве / архитектурное бюро ABD architects

4. Номинация «Светодизайн»

Два победителя

Офис компании АBB / архитектурное бюро MAD Architects

Аэропорт Стригино, бизнес-зал / архитектурное бюро Nefa Architeсts

5. Номинация «Дизайн-идея»

Офис компании Re:sources_(Publicis_Groupe) / архитектурная студия VOX architects

6. Номинация «Лучший атриум бизнес-центра»

Культурно-деловой комплекс Большевик / архитектурное бюро John McAslan+Partners

7. Номинация «Офис – шоу-рум» – бизнес пространство в общественном интерьере

Шоу-рум комплекса Neva Towers / архитектурная студия HBA

8. Номинация «Среда и инфраструктура бизнес-центра или делового квартала»

Офисный парк Comcity / архитектурная студия Cigler Marani Architects

9. Номинация «Реновация офиса»

Офис компании Microsoft / архитектурное бюро UNK project

10. Номинация «Гибкий офис»

Офисы компании Сбербанк

За креативность Сбербанк / 15 этаж / архитектурное бюро IND Architects

За нестандартные решения Сбербанк / 13 этаж / архитектурное бюро Адетэйл

За комфорт и эффективность Сбербанк / 14 этаж / Aurora Group

11. Номинация «Третье место» – оценивает коворкинги

Коворкинг-14 / архитектурное бюро Megabudka

12. Номинация «Лучший зарубежный проект»

Opera Software / архитектурное бюро mode:lina

13. Персона Года

Борис Левянт, архитектор, генеральный директор ABD architects

14. Гран-при

Adidas Group / архитектурное бюро ABD architects

После торжественной церемонии награждения победителей Best Office Awards гостей вечера ждал коктейль-бар, изысканный фуршет и живая джазовая музыка.

В первой половине дня все желающие приняли участие в деловой программе форума Business & Design Dialogue 2017. Участники конференции обсудили вопросы организации труда и рабочего пространства, а также change management, тренды и новые сценарии для работы и жизни, поговорили о будущем офисной недвижимости. Отдельные сессии были посвящены вопросам архитектуры и освещения, а также BIM-технологиям. В деловой программе приняли участие компании: Росатом, СИБУР, Colliers International, CBRE, Wintershall, Knight Frank, Millhouse, AkzoNobel, ВымпелКом, Ericsson, Hewlett Packard, TerraLink, Stone Hedge, KEY Capital, Servier, Zeppelin, ILM и многие другие.

В течение всего дня для участников конференции и гостей премии работали выставка-экспозиция производителей и поставщиков решений для офисных и общественных интерьеров, инсталляции концептов проекта Trend Rooms от десяти ведущих российских архитектурных бюро, а также выставка реализованных в результате конкурса «Новое пространство Росатома» проектов.

OfficeNext благодарит всех участников, партнеров и посетителей Business & Design Dialogue и Best Office Awards 2017.