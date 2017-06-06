Спецтехника и оборудование от «MS-construction»

Сегодня строительные, дорожные и прочие виды работ нельзя представить без использования специальной техники, которая заметно облегчает труд рабочих. Учитывая огромный спрос на спецмашины, на отечественном рынке работает ряд предприятий, которые предлагают приобрести спецтехнику и оборудование к ней, а также взять их в аренду на различные сроки.

Одним из таких предприятий является компания «MS-construction», имеющая статус официального представителя в России многих известных производителей строительной, складской и дорожной техники. В частности, компания предлагает покупателям приобрести машины, выпускаемые корпорациями Mustang и Gehl (США), Yanmar и Manitou (Франция), NTC (Чехия) и PromaxStar (Турция). Кроме того, компания сотрудничает с российским производителем ANT (Россия).

Следует отметить, что покупатели, которые не располагают всей суммой, необходимой для покупки машин, могут приобрести спецтехнику в лизинг.

Важно подчеркнуть, что в каталоге компании представлен широкий спектр разнообразных элементов для специальных машин, навесное оборудование для экскаваторов, в частности:

гидромолот,

фреза дорожная,

тарншеекопатель,

кусторез,

косилка роторная,

ковш сортировочный,

ковш просеивающий,

ковш бетоносмесительный,

гидробур,

захват гидравлический.

В случае если какой-либо навесной элемент для экскаватора вызовет интерес у покупателя, он может перейти на персональную страницу оборудования и ознакомиться с описанием и подробными характеристиками модели.

Если покупатель испытывает затруднение в самостоятельном подборе оборудования для спецтехники, он может воспользоваться специальной опцией, имеющейся на сайте предприятия, для того чтобы связаться с менеджерами. Так, после отправления электронной заявки, в которой необходимо указать свое имя и контактные данные, представители компании свяжутся с покупателем и предоставят квалифицированную консультацию, а также подберут оптимальную модель оборудования, которая наилучшим образом отвечает требованиям клиента.

Любые виды специальных машин, а также оборудование к ним и запасные части могут быть доставлены покупателям в любой российский федеральный округ. Кроме того, компания «MS-construction» выполняет обслуживание реализованной спецтехники, а также гарантирует покупателям техническую поддержку.