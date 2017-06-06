06 Июнь, 2017


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Состоялось второе заседание Апеляционной комиссии Управления Росреестра по Ленобласти

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в: Новости компаний
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В очередной раз все решения государственных регистраторов были признаны апелляционной комиссией обоснованными.

Круглый столАпелляционная комиссия Управления Росреестра по Ленинградской области в составе представителя Управления, представителя филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, и трёх членов СРО, провела второе заседание по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, 8 решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета оставлены в силе.

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