Состоялось второе заседание Апеляционной комиссии Управления Росреестра по Ленобласти

В очередной раз все решения государственных регистраторов были признаны апелляционной комиссией обоснованными.



Апелляционная комиссия Управления Росреестра по Ленинградской области в составе представителя Управления, представителя филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, и трёх членов СРО, провела второе заседание по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, 8 решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета оставлены в силе.