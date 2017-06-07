07 Июнь, 2017


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В ТПП Ленобласти пройдет заседание нового Комитета по информационной поддержке бизнеса

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в: Новости компаний
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Тема заседания: «Формирование системной информационной поддержки бизнеса и предпринимательства Ленинградской области на площадке ЛО ТПП».

КонференцияЛенинградская областная торгово-промышленная палата 8 июня 2017 года в 16:00 по адресу: СПб, Кирпичный пер., 4 приглашает вас принять участие в первом заседании нового Комитета по информационной поддержке бизнеса.

Мероприятие проводится для представителей деловых кругов Ленобласти и региональных СМИ, при поддержке и непосредственном участии представителей Правительства Ленинградской области.

Одной из ключевых задач нового Комитета – поддержка работы Правительства Ленобласти в вопросах формирования позитивного экономического облика региона за счет системной информационной поддержки бизнеса и предпринимательства Ленинградской области.

В рамках первого заседания Комитета предполагается выступления представителей Правительства Ленобласти, ведущих деловых и общественных СМИ региона, а также профессиональных экспертов в вопросах медиа и PR. По итогам встречи и дискуссии, будут определены ключевые точки взаимодействия и информационного партнерства между СМИ и представителями деловой среды, а также план-график заседаний Комитета и других актуальных мероприятий ЛО ТПП на период – сентябрь-декабрь 2017 г.

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