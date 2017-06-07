«Шелл» открыл возможности для многомиллионной прибыли за счет рационального использования смазочных материалов

В рамках 18-й Международной специализированной выставки «Строительная Техника и Технологии 2017», которая состоялась с 30 мая по 3 июня 2017 года, «Шелл» презентовал результаты исследования, посвященного влиянию смазочных материалов на стоимость владения техникой.

Согласно данным концерна1, за последние три года 25% строительных компаний мира, из-за незапланированных простоев оборудования, потеряли более 250 тысяч долларов США.

Опрос компаний строительного сектора из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, проведенный концерном «Шелл», выявил потенциал для экономии в строительном секторе, который может быть достигнут за счет рационального использования смазочных материалов. В ходе исследования выяснилось, что представители 61% компаний не всегда в полной мере осознают, как применение масла влияет на незапланированные простои техники. В то же время респонденты заявили, что, вероятно, причинами 6 из 10 фактов незапланированных простоев стали как раз неправильный подбор (59%) или неверное применение (60%) смазочных материалов.

Андрей Кудимов, руководитель отдела технической поддержки «Шелл» в России, отметил: «Мы заинтересованы в том, чтобы клиенты получали максимальную выгоду от собственных инвестиций. С 2011 по 2015 год благодаря поддержке технических специалистов «Шелл» наши клиенты уже получили дополнительную прибыль, эквивалентную 139 млн долларов США. Д Правильный подход к эксплуатации смазочных материалов одновременно обеспечивает сокращение объема потребления моторного масла и, соответственно, уменьшение затрат на его приобретение, помогает увеличить периодичность между плановыми ремонтами оборудования, сократить расходы на капитальные ремонты, ограничивает расход топлива и трудозатраты».

Особое внимание на СТТ-2017 «Шелл» уделил анализу российского рынка, изучив деятельность 65 строительных компаний из разных регионов. Как выяснилось в ходе исследования, отечественный бизнес несет убытки по тем же причинам, что и международный. Сразу 34% предприятий объявили, что непредвиденные перебои в эксплуатации техники за 3 года привели к потерям свыше 6 млн рублей. 25% респондентов оценили расходы в сумму, которая превышает 15 млн рублей.

Опрос выявил общие для отрасли проблемы, среди которых недостаточная подготовка персонала (67% компаний редко обучают сотрудников работать со смазочными материалами), недостаточная оценка возможностей высококачественных смазочных материалов (54% компаний не ожидают повышения производительности при смене масла) и важности технической поддержки и дополнительных сервисов от поставщика смазочных материалов (такое мнение разделяют 75% компаний).

Кроме того, респонденты значительно преуменьшают экономический потенциал от комплексного подхода в сфере смазочных материалов. О том, что грамотная эксплуатационная политика способна обеспечить сокращение расходов на 5% и более, заявила половина опрошенных (53%). Те, кто видит большие перспективы для получения дополнительной прибыли, оказались в меньшинстве. Лишь 5% компаний полагают, что благодаря правильному подбору смазочных материалов экономия могла бы превысить 25%.

В российской практике «Шелл» есть немало успешных проектов, реализованных в строительной сфере, которые позволили клиентам сократить расходы на миллионы рублей. Например, предприятие на Дальнем Востоке с помощью сервиса Shell LubeAnalyst свело до 0 часов время простоя техники и только на одном буровом станке экономит 5 млн рублей. Также аналитики «Шелл» посчитали, что грамотный подход к применению смазочных материалов позволяет получить экономию в 9 млн рублей от десятилетнего владения одним гусеничным бульдозером массой менее 50 тонн.

Отдельного упоминания заслуживает опыт пятилетнего наблюдения за эксплуатацией техники, для работы которой использовались моторные масла «Шелл». Несмотря на наработку более 35000 мч и пробег более 1,2 млн км, компании не пришлось осуществлять капитальный ремонт двигателя Cummins K-серии. Показателен пример одного из предприятий Якутии. Индивидуальное комплексное решение для повышения эффективности компании обеспечило сокращение объема потребления масла на 30% и сокращение затрат на его покупку, равное 25%.

Сергей Стародубцев, генеральный директор ООО «Шелл Нефть», прокомментировал: «Уже на протяжении 10 лет «Шелл» является одним из лидеров среди мировых поставщиков смазочных материалов. Мы выстраиваем с клиентами долгосрочные партнерские отношения и работаем в их интересах. Мы постоянно инвестируем в развитие инноваций и самых современных технических сервисов, имеем обширный портфель высококачественных продуктов, создали надежную производственно-сбытовую цепочку. Укреплению наших позиций на российском рынке также способствовало открытие предприятия мирового класса по производству смазочных материалов в Торжке. Находясь рядом, мы всегда быстро и эффективно находим индивидуальные решения для каждого клиента. Сотрудничество с «Шелл» открывает для компаний новые возможности: предприятия сокращают собственные расходы и повышают производительность оборудования за счет правильного подбора смазочных материалов и сервисной поддержки наших специалистов».

По данным «Шелл»:

Неправильный подбор смазочных материалов грозит бизнесу незапланированными простоями агрегатов и убытками, превышающими 250 тысяч долларов США. С такими потерями за последние 3 года столкнулась каждая 4-ая опрошенная строительная компания мира.

53% компаний российских строительных компаний согласны с тем, что смазочные материалы способны обеспечить сокращение расходов на 5% и более. 5% опрошенных полагают, что экономия могла бы превысить 25%.

С 2011 по 2015 год компании благодаря поддержке технических специалистов «Шелл» получили дополнительную прибыль, эквивалентную 139 млн долларов США

1 Исследование проводилось компанией Edelman Intelligence по заказу концерна «Шелл». В ходе исследования было опрошено 406 представителей строительной индустрии, которые в рамках своих должностных обязанностей принимают решения о закупках и использовании масел и смазок. Исследование проводилось в восьми странах (Бразилия, Канада, Китай, Германия, Индия, Россия, Великобритания, США) в ноябре-декабре 2015 г. Подробная информация представлена на www.edelmanintelligence.com.

2 «Шелл» рекомендует соблюдать следующие правила обращения со смазочными материалами: «Транспортировка и хранение масел и (или) смазок», «Правила смены масла», «Системы подачи масла», «Эффективные системы смазки», «Химический анализ масла», «Обучение сотрудников выбору смазочных материалов и (или) обращению с ними».

3 Специалисты «Шелл» дают рекомендации по правильному применению смазочных материалов, по их доставке и хранению, процедурам замены масла, эффективным методам анализа масла, обучению сотрудников подбору и использованию смазочных материалов.