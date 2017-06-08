Водостойкая фанера ФСФ – особенности выбора и возможности применения в строительстве

Фанера ФСФ – уникальный листовой материал, который долгие годы пользуется широкой популярностью среди строителей России. Плита пользуется повышенным спросом благодаря высоким качественным характеристикам. Основной особенностью фанеры является способность сохранять свои свойства и геометрическую стабильность форм при прямом контакте с водой и паром. Именно фанера ФСФ определена ГОСТом 3916.1-96, как материал повышенной влагостойкости. Кроме этого, плита является прочной, долговечной, износоустойчивой и доступной по цене.

Технология производства фанеры повышенной влагостойкости ФСФ заключается в склеивании отборных листов березового шпона надежным фенолформальдегидным составом. Основной особенностью производственного процесса является применение при изготовлении плиты нечетного количества слоев древесного шпона и их взаимноперпендикулярное склеивание. Сформированные фанерные листы помещаются под горячий и холодный пресс, затем высушиваются в специальной комнате. После этого, плиты нарезают по необходимым размерам и обрабатывают. Готовую фанерную продукцию сортируют, маркируют и укладывают в паки.

Как выбрать фанеру ФСФ

На отечественном рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент водостойкой фанеры, что позволяет подобрать оптимально подходящий для выполнения конкретного вида работ материал. Покупая фанеру в Москве, стоит обратить внимание, что вид материала определяется следующими параметрами:

Сорт – I,II,III, IV и E/элитный. Плита сорта Е имеет безупречно гладкую поверхность без признаков природных либо производственных дефектов, лист I и II сорта может содержать на своей поверхности незначительные изъяны в ограниченном количестве, на внешних слоях листов III и IV сорта допускается наличие сучков, трещин, червоточин, клеевых подтеков и пр. Габариты. Деревообрабатывающие комбинаты РФ выпускают в продажу листы, регламентированных ГОСТом габаритов. ФСФ плиты представлены в большеформатном размере: 1200*2400 мм;

1220*2440 мм;

1500*3000 мм;

1525*3050 мм. Толщина плиты ФСФ составляет от 3 до 40 мм и определяется количеством слоев древесного шпона. Обработка листового материала. Плита может быть отшлифована с одной либо двух сторон специальным оборудованием до получения идеально гладкой поверхности. На листовой материал возможно нанесение специальной защитной пленки. Ламинирование повышает износостойкость фанеры и улучшает ее внешний вид.

Применение водостойкой фанеры ФСФ в строительстве

Плита получила широкое признание среди профессиональных строителей, которые считают листовой материал незаменимым при выполнении ряда работ:

создание обрешетки под кровлю – использование фанеры позволяет создать идеально ровную поверхность, обеспечить крыше повышенную прочность и устойчивость к действию факторов внешней среды;

сооружение опалубки – водостойкая фанерная плита проявляет высокую стойкость к действию весовых нагрузок и агрессивному химическому составу раствора, что позволяет использовать конструкцию из данного материала десятки строительных циклов;

внешняя отделка помещений – фанера проста в раскрое и монтаже, обладает высокой эстетичностью, долговечностью, тепло- и шумоизоляционными свойствами, что гарантирует зданию красивый и качественный фасад;

воздвижение бытовых и хозяйственных построек – плита имеет широкие конструкционные возможности, что позволяет сооружать надежные беседки, гаражи и подсобные помещения для хранения садового инвентаря в сжатые сроки.