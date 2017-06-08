Разработка системы учета энергоресурсов в Москве

Экономное отношение к энергоресурсам на сегодняшний день является мировым трендом. Поэтому, если вы хотите минимизировать издержки, связанные с энергообеспечением предприятия, тем самым повысив эффективность производства, а также контролировать уровень их потребления электроэнергии, воспользуйтесь услугами компании «Первый инженер».

В штате предприятия имеются опытные специалисты высокой квалификации, которые рассчитают плановые показатели потребления энергии, разработав систему технического (АСТУЭ) и коммерческого (АИИС КУЭ) учета энергоресурсов. Благодаря данной системе, клиенты компании «Первый инженер» помогут снизить затраты, связанные с оплатой энергетических ресурсов, за счет выбора самого выгодного поставщика, представленного на рынке, повысить эффективность рабочего процесса, сократить хищения электроэнергии, оградить приборы контроля от несанкционированного допуска к ним посторонних лиц, а также осуществлять краткосрочное планирование, определяя объемы потребляемой энергии. В общей сложности предприятие, внедрившее систему контроля, разработанную компанией «Первый инженер», сможет экономить от 5 до 20 процентов от суммарного потребления электроэнергии. Пройдя по ссылке http://1-engineer.ru/solutions/mnogourovnevyie-aiiskue-astue-astut/, можно более подробно ознакомиться с особенностями разработки системы учета энергоресурсов.

Следует отметить, что на сегодняшний день компания «Первый инженер» разработала системы учета энергоресурсов для ряда известных промышленных предприятий. Ознакомиться с описанием некоторых реализованных проектов все желающие могут на официальном сайте компании.

Лица, которых заинтересовало предложение компании «Первый инженер», могут задать специалистам компании любые вопросы, связанные с деятельностью предприятия. Для этого необходимо воспользоваться специальной опцией, имеющейся на сайте предприятия, заполнив электронную форму, в которой, помимо вопроса, требуется указать свое имя и контактные данные.

Стоимость разработки системы и сроки выполнения работы зависят от ряда факторов, определяются для каждого клиента в индивидуальном порядке. Для того чтобы рассчитать сумму затрат, заказчикам следует связаться с представителями компании «Первый инженер» в телефонном режиме. Можно также посетить московский офис предприятия.