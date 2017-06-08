08 Июнь, 2017


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Немецкий павильон на Aquatherm St. Petersburg 2018

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Дата:
в: Новости компаний
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Впервые немецкие компании получат официальную поддержку Федерального министерства экономики и энергетики Германии (BMWi) для участия в Aquatherm St. Petersburg 2018 в рамках Национального павильона Германии!

Выставка MosBuildПоддержка BMWi – это уникальная возможность для немецких компаний развить продажи на рынке Северо-Запада России, воспользовавшись самыми выгодными условиями.

Детальное предложение для немецких компаний будет сформировано в августе, вслед за утверждением официального застройщика Национального павильона.

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