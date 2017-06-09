Как выбрать хороший кондиционер

Вы решили установить кондиционер в квартиру? Вот несколько советов, как выбрать хороший и качественный кондиционер. В первую очередь, необходимо решить, какую модель вы хотите приобрести. Так, в продаже имеются настенные модели, которые монтируются на стену, напольные, которые устанавливаются на пол, а также сплит-системы.

Также можно приобрести моноблочные устройства, которые чаще всего монтируются на окна. Такие приборы стоят не дорого и характеризуются тем, что установка их не требует особых навыков. Для того, чтобы установить данное устройство, необходимо сделать специальный проем, а это влечет за собой много затрат.

Сплит-система характеризуется тем, что она состоит их двух блоков. Один из них остается в квартире, а второй висит на улице. Следует отметить, что шумные модели остаются на улице.

Если в помещении у вас натяжные потолки, то тогда можно приобрести кондиционер кассетного типа, который очень хорошо вписывается в интерьер комнаты. Его главной особенностью является то, что он способен распределять потоки холодного воздуха во все стороны.

При покупке того или иного вида кондиционера следует учитывать то, на какой мощности он способен работать. Для этого, вам следует произвести некоторые расчеты. Более подробную информацию, как это следует сделать, вы сможете узнать в интернете.

Качественные кондиционеры вы сможете приобрести в интернет-магазине. Вам следует зайти на сайт http://zip-24.com и выбрать товар, который вам понравился. Кроме этого вы можете получить скидку на покупку товаров из магазина.

Покупая кондиционер, обратите внимание на то ,чтобы они не только охлаждали воздух, но в их структуре также была функция нагрева воздуха. Это вам понадобится в холодное время года. Помните о том ,что использовать данное оборудование при сильном морозе нельзя, так как это может привести к его поломке.

Необходимо включить кондиционер в самом магазине, так вы сможете проверить его работоспособность, а также посмотреть на то, издает ли он какой-нибудь шум во время работы. Если создает, то лучше всего такое оборудование не покупать. Желаем удачи!