Чистим канализационные трубы

Эта статья для тех, кто хочет самостоятельно почистить канализационные трубы. Итак, самый первый способ устранить засор, так это налить в раковину специальное средство для чистки. Можно также использовать соду. Если данный способ никак не повлиял на устранение засора, то тогда необходимо обязательно использовать механический способ. Для того чтобы почистить канализационные трубы следует снять сифонную трубу и тщательно почистить ее, так как возможно, что засор появился именно там. После того, как вы ее тщательно промыли, обязательно верните на место.

В том случае, если причиной засора стали жировые отложения, то тогда необходимо взять кипяток и залить его в канализационную систему. Если оно действительно так ,то вода начнет стекать быстро и таким способом вы сможете устранить засор.

Если вы не можете справиться самостоятельно, то тогда вам необходимо вызывать специалиста ,который поможет вам в этом. Сделать это вы сможете через интернет. Очень хорошо себя зарекомендовала компания Buchen. Чистка промышленной канализации является одной из основных специализаций сотрудников компании.

Очень эффективно способна удалить засор в канализации сода. Для этого вам понадобится пол стакана соды ,который следует обязательно засыпать в раковину и налить туда уксуса. Такой способ помогает справиться даже с любыми засорами. Только помните о том, что постоять такой раствор в раковине должен около четырех часов, так как в противном случае он просто не окажет ожидаемого результата

В том случае, когда все вышеописанные способы, все-таки не помогают справиться с засором канализационной системы, тогда начинают использовать механические способы. Чаще всего, самым главным инструментом является вантуз. Помните о том ,что прежде, чем начать работы по чистке канализационной трубы, вам обязательно следует приготовить перчатки, ветошь, а также целлофан. Если загрязнение очень сильное, то тогда можно использовать специальный трос, который вставляется с трубу. И его необходимо потихоньку продвигать по трубе вращательными движениями. Надеемся, что эти советы помогут вам.