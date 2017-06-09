Начался конкурс «Лучшее издание по гидроэнергетике»

К участию приглашаются авторы печатных и электронных изданий.

Ассоциация организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России» (Ассоциация «Гидроэнергетика России») объявляет о начале конкурса «Лучшее издание по гидроэнергетике» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в целях популяризации гидроэнергетики как инженерной отрасли и повышения качественного и количественного уровня обеспечения современными изданиями гидроэнергетических предприятий, проектных и научных организаций, а также образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации специалистов для предприятий и организаций гидроэнергетики.

К участию в Конкурсе приглашаются авторы и авторские коллективы ранее не издававшихся рукописей, в том числе на этапе подготовки к опубликованию, а также ранее опубликованных оригинальных дополненных и переработанных изданий (изменено более 25% текста).

На Конкурс представляются печатные и электронные издания, в том числе предназначенные для обучения учащихся любого возраста, отличающиеся научностью, новизной и актуальностью содержания, тематика которых относится к гидроэнергетической области.

Тематика издания должна быть направлена на достижение одной из целей деятельности Ассоциации: повышение эффективности использования гидроэнергетических ресурсов России и функционирования объектов гидроэнергетики.

Виды изданий, принимаемые на Конкурс, установлены в разделе 1.3. Положения о конкурсе «Лучшее издание по гидроэнергетике», утвержденного решением Издательского совета Ассоциации «Гидроэнергетика России» (протокол № 2 от 07.02.2017, далее – Положение о конкурсе).

Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку. Требования к конкурсной заявке установлены в разделе 2 Положения о конкурсе.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Ассоциации «Гидроэнергетика России» (hydropower.ru).

Прием конкурсных заявок осуществляется в срок до 01 июля 2017 года с 09.30 до 17.00 (по московскому времени) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51.

Контактный телефон для заказа пропуска: +7 (495) 225 32 32, доб. 4120.

Конкурс проводится в три этапа:

1 этап – прием конкурсных заявок. Прием конкурсных заявок для участия в первом (отборочном) туре Конкурса проводится с 01 марта 2017 г. по 01 июля 2017 г.

2 этап – предварительный отбор конкурсных заявок. Отбор конкурсных заявок проводится с 01 июля 2017 г. по 01 августа 2017 г.

3 этап – оценка конкурсных заявок и выбор победителей. Оценка конкурсных заявок и выбор победителей проводится с 01 августа 2017 г. по 01 октября 2017 г.

Награждение победителя (ей) Конкурса проводится в октябре 2017 года.

Подробные требования и регламентные процедуры по проведению Конкурса содержатся в Положении о конкурсе, которое размещено на официальном сайте Ассоциации «Гидроэнергетика России» (hydropower.ru).

Возникающие при подготовке документов вопросы можно направлять на электронный адрес [email protected] с пометкой «Конкурс «Лучшее издание по гидроэнергетике».

Контактное лицо: Рыбушкина Алена Валерьевна.

Положение о конкурсе (Файл в формате MS Word, объём ~460 Кб)