10 Июнь, 2017


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Преимущества каркасных домов

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Дата:
в: Новости компаний
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Если пройти по территории частного сектора, то можно увидеть немало каркасных домов. Благодаря своим преимуществам такие постройки приобретают все большую популярность у частных застройщиков. Эти сооружения актуальны не только в нашей стране, но и далеко за ее границами. Технологию такого строительства наши соотечественники переняли из Европы.

Главным плюсом таких домов является экономичность. Их строительство, как и эксплуатация, намного дешевле, нежели возведение дома из других материалов, таких как кирпич, камень и так далее. Даже если каркасное строение и имеет некоторые недостатки, они полностью перекрывают преимущества, делая их практически некритичными.

Многие строительные подрядные организации занимаются возведением каркасных построек. К их услугам прибегают многие владельцы загородных участков, решившие построить собственный дом, который полностью будет отвечать их потребностям и запросам. Строительные фирмы предоставляют не только готовые проекты каркасных строений, но и разрабатывают индивидуальные.

Особым спросом пользуются каркасные дома под ключ, возведение которых берет на себя подрядчик от нулевого цикла до заселения. К основным преимуществам строительства домов по каркасной технологии можно отнести:

  • отсутствие при возведении мокрых процессов;
  • возведение легких фундаментов;
  • минимальное привлечение человеческих ресурсов и низкий уровень трудовых затрат;
  • монтаж в максимально короткие сроки;
  • хороший уровень теплоизоляции и возможность экономии на отоплении;
  • благодаря утеплителю с высоким уровнем паропроницаемости, создается комфортный микроклимат в помещениях;
  • простота выполнения отделки и ремонтных работ;
  • высокий уровень устойчивости строения к деформациям на почвах склонных к усадке и пучению;
  • доступность перепланировки внутри здания;
  • проведение монтажа в любое время года;
  • придание строению красивого и оригинального внешнего вида.

Те, кто уже стал счастливым домовладельцем каркасного строения, отмечают, что экономия средств на строительстве составила не менее 30%, если бы он возводился из кирпича или бетона.

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