Пеноплекс – универсальный материал

Пеноплекс – это универсальный утеплитель, который в последние несколько лет очень активно используется и не только для утепления стен, но и крыши, а также фундамента. Почему выбирают именно этот материал? Дело в том, что он теплый и прочный. Так как зачастую люди выпирают оптимальный вариант для утепления стен, следовательно, они обращают внимание на то, как он впитывает воду. Если материал хорошо впитывает воду, то это свидетельство того, что под декоративным слоев начнутся процессы гниения и необходимо будет проводить замену утеплительного слоя.

Что касается пеноплекса, то этот материал обладает минимальной впитываемостью влаги. Благодаря этому можно на продолжительный период времени забыть о замене утеплительного слоя. Этот материал можно спокойно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Влагозащитный слой можно не использовать

Хотелось бы обратить внимание на то, что этот материал является не очень дорогим. Для многих людей именно этот фактор значительный. Ищите пеноплекс, цена в Алматы небольшая, вы сможете выбрать необходимую толщину материала, ведь он бывает разный и зависит от того, что вы в последствии планируете утеплять.[

У пеноплекса небольшой коэффициент теплопроводности. Таким образом в помещении в в зимний период времени будет сохраняться тепло, а в теплое время – прохладно. Поэтому такой материал активно используют для утепления стен, потолков, чердаков, а также подвалов. Стоит отметить, что пеноплекс – это экологически чистый материал. При его изготовлении используются фреоны, но они совершенно безопасны, ведь не горят, следовательно не выделяют опасных веществ в атмосферу.

На протяжении 50 лет можно не думать о том что необходимо менять утепляющий слой. Это очень удобно и практично. Можно только регулярно менять декоративный слой, особенно, если он устарел.

Почему многие строители и не только отдают предпочтение пеноплексу? Дело в том, что его обработка и монтаж – очень простые и легкие. Для того, чтобы утеплить стены таким материалом не понадобятся особенный инструмент, а также специальные навыки.