Строительство домов

Одним из самых популярных вариантов загородного сооружения для повседневной или сезонной жизни считается каркасный дом. Эта технология строительства имеет огромное количество преимуществ. В первую очередь, хочется отметить использование исключительно экологичных материалов. Кроме того, возведение каркасных домов осуществляется в крайне сжатые сроки.

Наконец, еще один ключевым плюсом является высокий уровень теплоэффективности данных сооружений. Вышеперечисленные факторы являются не единственными достоинствами данной технологии строительства. Также можно отметить ряд других преимуществ каркасных домов. Подробнее о каркасных домах можно прочитать на сайте компании SRG – http://derevyanich.ru

Преимущества каркасных домов

Каркасные дома, как правило, возводимые в экологически чистой местности, отличаются достаточно низкой стоимостью строительства. Именно поэтому подобная технология пользуется огромным спросом не только в России, но и в других странах. Касаясь темы экономии, также хочется сделать акцент на низких эксплуатационных затратах. В отличие от стандартных деревянных домов, каркасное здание не нуждается в регулярном обслуживании. Например, такое сооружение не требует периодического обновления фасада.

Большим плюсом является хорошая звукоизоляция помещений. Также стоит отметить возможность прокладки всех необходимых коммуникационных систем внутри стен сооружения. Причем план установки коммуникации разрабатывается еще на этапе проектирования. А непосредственная установка коммуникаций проводится в процессе монтажа силового каркаса.

Большим преимуществом каркасных сооружений является их облегченный фундамент. Такая особенность позволяет сэкономить не только финансовые, но и временные ресурсы. Среди других несомненных плюсов подобной технологии возведения можно отметить всесезонность строительства, отсутствие в стенах сооружения щелей и различных неплотностей, сейсмоустойчивость, легкий доступ к содержимому перекрытий и стен, легкость отделки и т.д.

Этапы строительства

В завершение стоит обязательно сказать, что процесс строительства каркасных домов предусматривает несколько основных этапов. После разработки проекта строительная бригада приступает к монтажу напольного покрытия. Далее устанавливается силовой каркас сооружений. На этом этапе также могут быть установлены все необходимые коммуникации. После этого начинается этап монтажа кровли. В качестве завершающих этапов данного процесса – наружная и внутренняя отделка.

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