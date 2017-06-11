Преимущества механизированной стяжки

Полусухая стяжка механизированным способом, в отличие от классической, нуждается в меньшем количестве воды. Ее добавляют в раствор ровно столько, чтобы наполнить цемент. Благодаря этому полусухая стяжка имеет малый уровень усадки и отличается отсутствием трещин, которые могут встречаться очень редко, а поверхность получается ровной и гладкой.

При обустройстве пола механизированной стяжкой можно отметить ряд преимуществ, таких как:

создание идеально ровной поверхности, которое достигается специальными затирочными машинами;

возможность укладки даже самих покрытий;

время высыхания стяжки не более 94 часов, после чего можно приступать к дальнейшим монтажным работам;

высокое качество бетона, благодаря применяемому в нем фиброволокну, предотвращается появление трещин;

доступная стоимость, так как песок, цемент и фиброволокно являются материалами невысокого ценового диапазона;

возможность изготовления бетона непосредственно на стройплощадке, где его замешивают в специальном оборудовании и доставляют к месту стяжки с помощью сжатого воздуха по гибким трубам.

Стяжка пола с помощью механизированной технологии дает возможность обустраивать идеально ровный пол в любом помещении. Для каждой площадки ряд предъявляемых требований к стяжке может быть различным. Только с помощью новейшего оборудования и инновационных технологий способа приготовления бетонного раствора можно достичь ожидаемых результатов.

Отличным решением станет полусухая стяжка для покрытия теплого пола. Отлично ложится такая стяжка, выполняемая механизированным способом, на различные виды коммуникаций. Ее используют при закрытии электрических проводов, водопроводных, отопительных и канализационных труб, систем теплого пола и других аналогичных объектов.

При использовании механизированного вида полусухой стяжки, отсутствует цементная пыль и другие виды загрязнений, которые появляются в процессе работы вручную. Поэтому помещения после процесса стяжки нуждаются в минимальной уборке. Следовательно, многие заказчики выбирают именно такой революционный способ.