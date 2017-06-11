Какими должны быть межкомнатные двери

Грамотно подобранная межкомнатная дверь способна преобразить комнату, а несоответствующая обстановке модель, наоборот, привнести дисгармонию. Наряду с дизайном, не меньшее значение играет и удобство пользования. Чтобы правильно выбрать межкомнатную дверь, следует заранее ознакомиться с предлагаемыми сегодня вариациями этой конструкции.

Межкомнатная дверь, прежде всего, служит для ограждения одного помещения от других, но и является одновременно частью двух смежных между собой комнат, поэтому обязана соответствовать по стилю общей обстановке жилища. Это касается всех видимых конструкций. Двери в доме должны быть выполнены в одном, а не в различных дизайнах. Если они ведут в комнаты из одного общего коридора, лучше брать изделия из одной коллекции. Это позволит не переживать относительно того, что после установки конструкции будут дисгармонировать друг с другом.

Чтобы подобрать межкомнатные двери от одного производителя, необязательно объезжать все магазины, достаточно зайти на официальный сайт компании https://glav-dveri.com/catalog/mezhkomnatnye_dveri/ , где представлены самые полные и последние каталоги коллекций, а цены ниже, нежели в салонах города. Подбирать конструкцию нужно не только из эстетических соображений, но и по степени комфортности в эксплуатации, которую определяет тип открывания.

Традиционные распашные модели из одного либо двух полотен открываются в одну сторону — налево или направо. Направление зависит от того, с какой стороны расположены петли и ручки. Купе или раздвижные двери отличаются элегантностью, но уступают распашным по изоляции. Откатывается полотно посредством рельс вдоль или даже вовнутрь стены, если подобная ниша заранее предусмотрена.

Двери-гармошки тоже двигаются по направляющим рельсам, но не сдвигаются, а складываются. Главной особенностью этих моделей является эстетическая привлекательность и оригинальность, но срок эксплуатации и изолирующие составляющие у них хуже, чем у распашных и купе. Маятниковые модели в домах устанавливаются за редким исключением из-за низкой шумо- и теплоизоляции.