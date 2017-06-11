Зеркала в современном интерьере

Многие годы зеркало представляло собой предмет, используемый только в качестве помощника, позволяющего умываться и одеваться, смотря на собственное отражение. Сегодня ситуация разительно изменилась. Зеркала перестали быть исключительно утилитарным элементом обстановки, но стали выступать полноценными предметами современного интерьера.

Зеркальные поверхности, помимо утилитарной функции, используют в создании самых различных эффектов и иллюзий. Они позволяют визуально изменить границы пространства — сделать комнату выше или ниже, шире или уже, в зависимости от того, какие недостатки планировки необходимо завуалировать. Зеркала способны отражать и искусственный, и дневной свет. Это дает возможность создавать эффект неограниченного пространства или акцентировать внимание на определенной зоне в помещении.

Обрамление играет не менее важное значение. Наиболее популярным решением является задействование багета — широкой рамки золотого, серебренного, черненного, белого и другого оттенка с тиснением и без. Зеркала на заказ , предлагаемые на сегодняшний день специализированными мастерскими, в отличие от готовых изделий, изготавливают абсолютно любых размеров и форм, отличных от стандартных. Абсолютно никаких ограничений не существует.

Сделать заказ на зеркало по индивидуальным замерам, значит, получить изделие, которое позволит подчеркнуть особую атмосферу дома, создать собственный неповторимый интерьер. Оно может быть не только со стандартной, но и с декоративной огранкой, быть миниатюрным, средним и огромным. В ванную комнату лучше выбирать компактные варианты, акцент в которых делается на рамку либо огранку, но позволяющие проводить перед ними все гигиенические процедуры.

Гостиные, прихожие и спальни требуют более деликатного подхода. Здесь зеркала обязаны стать украшением комнаты, подчеркнуть глубину и объем окружающего пространства. Они могут занимать как небольшое пространство, так и обширные площади. Некоторые интерьеры требуют не просто зеркал, но вкраплений в поверхности потолка, пола, архитектурных элементов.