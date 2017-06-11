Кухонные столешницы из гранита

Столешница представляет собой кухонную рабочую поверхность, которая выполняет не только унитарную функцию, но и играет весомую роль в интерьере. Она обязана быть устойчивой к перепадам температур, влажности, механическому влиянию, эстетически привлекательной, поскольку чаще всего занимает большую часть поверхности кухонной тумбы или стола.

Изготавливают столешницы из различных материалов, но наибольшей популярностью пользуются поверхности из натурального камня, в том числе и гранита, обладающего множеством неоспоримых преимуществ. Это горная порода отличается высочайшей прочностью и долговечностью. Кухонные гранитные рабочие поверхности не боятся влаги, демонстрируют прекрасную степень устойчивости к химическому воздействию, температурным перепадам, не впитывают в себя запахов и загрязнений. Они не капризны в уходе, что позволяет использовать любые моющие средства без каких-либо ограничений.

Выполняемые по индивидуальный эскизам и размерам, столешницы из гранита, образцы которых можно увидеть на сайте http://stilkam.ru/catalog/stoleshnicy/dlja_kuhni/iz_granita/ , где, наряду с просмотром галереи готовых работ, можно получить консультацию по интересующим вопросам от специалиста мастерской и сделать заказ. Гранитные столешницы бывают блестящими полированными, лощенными без блеска либо шероховатыми, получаемыми в результате термальной обработки.

Цвет рабочей поверхности может быть идентичным либо контрастным гарнитуру. Светлая мебель необязательно должна завершать аналогичная столешница. Если она будет темной, это сделает интерьер кухни более смелым и оригинальным. Черный гранит хорошо смотрится как в контрасте, так и в гармонии с бытовой техникой аналогичного цвета.

Серый идеально сочетается с классикой, модерном и хай-тек. Стеклянные и металлические элементы и вставки всегда отлично выглядят на фоне стального серого. Добавить изысканности и шика позволяет один из наиболее интересных оттенков гранита, которым принято считать серо-зеленый. Необычный и утонченный, он преображает и гарнитуры, и интерьеры кухонь.