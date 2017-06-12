Выбор ламината для дома и квартиры

Ламинат не уступает по декоративности натуральным напольным покрытиям, но имеет более низкую стоимость. Будучи абсолютно экологически чистым материалом, который не выделает в окружающее пространство вредных веществ, он препятствует скоплению и размножению вредных и болезнетворных микроорганизмов, рекомендован к монтажу в детских комнатах.

Структура ламината представляет собой «пирог» из защитной пленки, декоративной бумаги, плиты ДВП с высокой плотностью, стабилизирующего слоя. Благодаря такому составу, напольное покрытие обладает хорошей влагостойкостью, тепло- и шумоизоляцией, устойчивостью к деформации. Чтобы придать ламинату дополнительные характеристики, производители нередко, помимо четырех основных слоев, вводят дополнительные.

И если раньше его выпускали в основном с имитацией древесной фактуры, на сегодняшний день в продаже представлены изделия под кожу, камень, цементную и керамическую плиту, ткань, камень и другие фактуры. Это позволяет подобрать покрытие абсолютно под любой интерьер, а выгодная стоимость полов , по которой они реализуются через интернет-магазины, дает возможность уложить ламинат во всем доме без значительного увеличения ремонтной сметы.

Декоративный слой бывает глянцевым, фактурным, полу- или полностью матовым, а ламели — квадратными и прямоугольными. Ширина элементов составляет от 90 и до 400 мм, длина — от 120 см и до 2 м, а толщина — от 6 и до 12 мм. Чем они толще, тем больше прочность и теплопроводность ламината. Наиболее натурально смотрится покрытие с фаской, которая тоже обязательно должна быть покрыта пленкой.

Классовость влияет на назначение и срок эксплуатации. Ламинат самого низкого 31 класса предназначен для спален и других помещений с низкой проходимостью и может прослужить 12 лет, а самого высокого 34 класса предназначен для монтажа в местах с повышенными нагрузками и является самым дорогим. В квартирах и домах предпочтение отдают 32 и 33 классу. Маркировка AC с последующими цифровыми значениями «1», «2», «3», «4» и «5» указывает на износостойкость. Чем больше число, тем устойчивее ламинат к истиранию.