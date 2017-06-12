Как охладить помещение летом



Вот уже настало то славное время, когда летняя жара приходит в каждый дом, ежедневно напоминая о себе сухим и душным воздухом в помещениях. Ниже приведенные советы должны помочь вам охладить ваше жилое помещение в такое время.Если из-за жары вы не можете спокойно спать ночью, купить в свою комнату вентилятор и поставьте его на минимальный уровень оборотов, тем самым имитируя легкий бриз.

Вы сразу же заметите, что атмосфера в комнате стала более благоприятной и располагающей ко сну. Если вы не желаете, чтобы этот бриз дул непосредственно на вас, направьте вентилятор в окно, вызвав циркуляцию свежего воздуха. Конечно, вентилятор – это отличное решение в летнюю жару, но, стоит согласиться, что ничего не нормализует микроклимат в удобную вам сторону лучше, чем хороший кондиционер, http://konstruktorcom.ru/conditioners/ помогут вам с этим, например.

Если у вас небольшая подушка, ее можно положить в морозильник за пару часов до сна. Но, чтобы на ней не образовывался нежелательный конденсат или лед, оберните ее пластиковым пакетом поверх, прежде чем засовывать в морозильную камеру холодильника.

Во время бодрствования, то есть днем, оставляйте ваше постельное белье в максимально холодном уголке квартиры, включая одеяла, простыни, пододеяльники. Необходимо, чтобы постельное белье продувалось и проветривалось со всех сторон. А уже непосредственно перед сном можно убирать белье оттуда.

Кроме того, играет роль и материал, из которого ваше постельное белье изготовлено. Желательно, чтоб оно было сатиновым, или изготовленным из шелка. В жару такие материалы являются максимально комфортными для сна.

Существует еще один радикальный метод снижения температуры в помещении. Для этого необходимо смочить несколько простыней водой, или просто прополоскать водой гардины. Эффект будет очень неплохим, но, увы, не очень долговременным, такую процедуру придется повторять чуть ли не каждые полчаса, чтобы сохранять комфортный микроклимат в комнате. Можно усложнить этот способ, оставив нижний край простыни в тазе с холодной водой. Так эффективность данного способа намного возрастает.