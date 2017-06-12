Как выбрать качественный щебень?



Если вы занялись строительством, а вам крайне необходим такой материал, как щебень, то тогда обязательно прочтите данную статью, в которой вы узнаете о том, как выбрать хороший и качественный щебень.

Обратите пристальное внимание на его прочность. Самым прочным является гранитный щебень. Для того, чтобы узнать о данной характеристике, необходимо попросить сертификат у продавца. Там, вы сможете узнать об основных качествах данного материала, которые вам нужны. Однако, при отсутствии данного документа, не следует приобретать такой материал, так как он может оказаться просто не качественным. Второй качество, которое имеет огромное значение в строительстве, так это морозостойкость. Самым распространенным принято считать щебень марки F500. Только используя его, вы сможете обеспечить длительный срок службы вашему сооружению, которое собираетесь возводить.

Вы можете купить щебень в СПб с доставкой в интернет-магазине. У вас появится возможность изучить все характеристики данного материала, не выходя из дома. Только, прежде чем осуществить покупку, внимательно изучите отзывы других покупателей.

Следующее на что стоит обратить внимание, так это размер зерен материала. Принято считать, чем они больше, тем качество самого щебня значительно снижается. А это в свою очередь влияет опять же на строительство и срок службы сооружения. Поэтому к данному параметру следует отнестись очень серъезно.

Внимательно посмотрите на цвет зерен щебня. Если он имеет серый или бурый окрас, то это свидетельствует о том, что материал очень качественный. Так, как именно от этого зависит насколько сильно он способен связываться с раствором, который вы будите применять для строительства. Другие цветовые расцветки данного материала не желательно применять.

Очень важно узнать о таком качестве, как воздействие с водой. Он может пропускать влагу или наоборот отталкивать.

И самое главное его свойство, заключается в способности выделять радиоактивные вещества. Первый класс считается более безопасным и его очень часто используют в строительстве. Второй класс применяют в промышленности.