Что лучше – ондулин или профнастил?



Обустройство крыши является важным этапом строительных работ. Поэтому необходимо ответственно подходить к этому вопросу. Так, к примеру, нужно тщательно подумать над выбором материала для кровли. Сейчас на рынке представлено два основных варианта – ондулин и профнастил. Людям, плохо разбирающимся в этой сфере, может быть довольно затруднительно сделать выбор в пользу одного из них.

В чем же заключаются различия между этими материалами? Оба они применяются достаточно давно, поэтому о каждом из них можно найти множество разнообразной информации. По многим показателям они являются одинаковыми. Так, к примеру, и ондулин, и профнастил изготавливаются из экологически чистых материалов, поэтому они не будут представлять опасности ни для вас, ни для ваших детей. Кроме того, у них – одинаковая долговечность. Оба материала могут прослужить в течение 40 лет.

Однако стоит учитывать, что ондулин под воздействием солнца может выделять опасные вещества. В то же время профнастил никаких подобных проблем. К тому же его сейчас можно приобрести даже через интернет-магазины, что очень удобно. А для того, чтобы отыскать ондулин, вам придется сильно постараться. Кроме того, профнастил – пожаробезопасен, так как он изготавливается из металла, который, сам собой не загорается.

Также специалисты отмечают, что профнастил более стоек к солнечной радиации, поэтому он сможет защитить вас от воздействия солнца. Немаловажным фактором для вас должно стать и то, что данный материал в течение продолжительного времени не теряет своего цвета, поэтому крыша будет радовать вас своим привлекательным внешним видом много лет. Благодаря этому вы сможете неплохо сэкономить, поскольку заменять выцветшие участки крыши вам не придется. По этой причине множество людей использует для кровли исключительно профнастил.

Таким образом, если вы задумываетесь о том, что выбрать в качестве материала для кровли, стоит отдать предпочтение именно профнастилу. Данный материал обладает более привлекательными свойствами и особенностями по сравнению с ондулином. Именно поэтому сейчас он намного более популярен.