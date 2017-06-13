Создаем уют с помощью отделки балкона

Комфортное проживание в квартире невозможно без умелого оборудования жилья. Современный вид балкона обеспечивается благодаря продуманному плану выполнения работ. Специалисты дадут совет не только относительно материала. Не менее важно произвести правильный монтаж конструкции с учетом существующих требований.

Многие проблемы решит вагонка

В квартирах небольшой площади стремятся получить дополнительные квадратные метры. Как показывает практика, во многих случаях выручаетотделка балкона вагонкой. С её помощью создают привлекательный внешний вид помещения, которое может выполнять различные функции.

Выбирая современный материал, рассматривают возможные варианты, например,

классическая вагонка представляет собой деревянные рейки. Специалист подскажет, какая ширина будет оптимальной, то же самое касается длины. Принцип укладки деталей заключается в использовании специального соединения (шпунта или уступа) встык наподобие ламината.

Евровагонкой называют деревянные панели стандартной длины и строго определённой толщины. Изготавливают продукцию на основе МДФ, достаточно большой популярностью пользуется пластик. Конструкция предполагает наличие шпунтовых замков. С материалом удобно работать. Он выигрывает также в отношении дизайна. Чтобы добиться гармоничного интерьера, используют наиболее подходящую расцветку, ведь в ассортименте – достаточно большое количество всевозможных колеров.

Панели – одно из наиболее удачных решений

Эксперты в области строительных технологий считают, что отделка балкона панелями выгодна во многих отношениях. С помощью универсального материала создают привлекательный внешний вид помещений. Многие владельцы квартир убедились в целесообразности именно такого ремонта.

Имеется несколько причин популярности пенелей. Пластик является материалом гигиеничным и одновременно недорогим. Поэтому у владельцев недвижимости имеется возможность осовременить балкон, не затрачивая значительных сумм. Объемные планки изготовлены из поливинилхлорида. Продольные ребра придают конструкции дополнительную жесткость.

В зависимости от поставленных целей и особенностей конструкции предпочитают бесшовные пластиковые панели, посредством которых образуют цельное полотно. Шовный материал предполагает наличие зазора между отдельными элементами. Материал обоих видов не только удобен в уходе. Имеют значение его антистатические свойства, что упрощает эксплуатацию долговечных панелей.