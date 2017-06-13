13 Июнь, 2017


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Возобновилась возможность оформлять машино-места в собственность

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Дата:
в: Новости компаний
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с 1 января 2017 года в связи со вступлением в силу законодательных изменений Федерального закона № 218 – ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» граждане Ленинградской области могут оформлять машино-места в собственность.

Парковка
Фото: pixabay.com

В связи с отсутствием такого вида недвижимости «машино-место» в ФЗ – № 221 регистрация машино-мест не проводилась, регистрировалась только доля, но для граждан привычнее, чтобы было обозначено конкретное место с границами.

Для оформления машино-места в собственность потребуется постановка объекта на кадастровый учет и технический план объекта, после чего собственник должен обратиться в офисы МФЦ Ленинградской области с заявлением о регистрации права собственности на машино-место, приложив к нему необходимые документы.

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