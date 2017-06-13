По инициативе президента ЛОТПП Юрия Васильева в областной палате создан новый Комитет по информационной поддержке бизнеса

Первое заседание Комитета по информационной поддержке бизнеса состоялось 8 июня 2017 г. в Ленинградской областной торгово-промышленной палате (ЛОТПП).

В мероприятии приняли участие представители деловых кругов Ленобласти и региональных СМИ, а также представители Правительства Ленинградской области.

По словам президента ЛО ТПП, генерального директора ИК «Евроинвест» Юрия Васильева, одной из ключевых задач нового Комитета станет поддержка работы Правительства Ленобласти в вопросах формирования позитивного экономического облика региона за счет системной информационной поддержки бизнеса и предпринимательства региона.

«Мне, как выпускнику Журналистского факультета ЛГУ 1987 года, который затем ушел в бизнес, особенно понятна ценность правильно изложенной и достоверной информации об экономических процессах и бизнес-проектах, – поясняет свою инициативу создать новый комитет Юрий Васильев. – Мы убеждены, что поддержка нашей палаты в вопросах освещения СМИ бизнеса региона и налаживания тесных прямых контактов между журналистами и предпринимателями, внесет свою лепту в формирование имиджа Ленинградской области, как инвестиционно привлекательного региона».

Как отмечает избранный председателем Комитета по информационной поддержке бизнеса директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, информационная политика становится во главу угла дальнейшего развития экономики страны и Ленинградской области, в частности. «На первом заседании комитета по информационной поддержке бизнеса ЛОТПП, на мой взгляд, состоялся заинтересованный диалог участников информационного процесса: представителей бизнеса, средств массовой информации и органов государственной власти», – говорит он.

«Для создания эффективной работы Комитета по информационной поддержке бизнеса ЛОТПП, будет выстроена матричная система взаимоотношений с другими комитетами палаты, с целью решения возникающих вопросов комплексно, будь-то проблемы малого и среднего бизнеса или задачи крупных отраслевых холдингов, – поясняет Роман Романюк, заместитель председателя Комитета по информационной поддержке бизнеса, директор по внешним и корпоративным коммуникациям ИК «Евроинвест». – В этом плане наш Комитет, совместно с пресс-службой ЛОТПП станет ключевым партнером во взаимодействии бизнеса, не только со СМИ, но и с представителями государственной власти. И это будет максимально эффективный синтез PR и GR-технологий, направленных на поддержку бизнеса региона.

Также, одной из задач комитета станет проведение семинаров, на которых представители прессы подробно доводили бы до руководителей и сотрудников компаний, каким образом нужно предоставлять информацию для СМИ, учитывая их специфику и редакционную политику».

Кроме того, вице-президентом ЛОТПП Еленой Дюкаревой выдвинута инициатива о подготовке соглашения о партнерстве между ЛОТПП и Союзом журналистов СПб и ЛО, в частности, предполагающее возобновлении работы Школы деловой журналистики в рамках Комитета по информационной поддержке бизнеса ЛОТПП.

По итогам оживленной дискуссии участниками были определены ключевые точки взаимодействия и информационного партнерства между СМИ и представителями бизнес-сообщества.