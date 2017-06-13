Банк ВТБ снизил ипотечную ставку на жилые комплексы «Группы ЛСР» в Москве

На строящиеся объекты «Группы ЛСР» в Москве начинают действовать специальные условия от банка ВТБ – годовая процентная ставка по ипотеке снижена еще на 0,7%.

Теперь квартиры в строящихся жилых комплексах «ЗИЛАРТ», «Лучи», «Донской Олимп» и «Нахабино Ясное» можно приобрести по ставке от 10%.

Согласно обновленным условиям, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от полной стоимости квартиры. Кредит предоставляется сроком до 30 лет. На сегодня «Группа ЛСР» в Москве ведет строительство сразу четырех жилых комплексов: «Нахабино Ясное», «Лучи», «Донской Олимп» и «ЗИЛАРТ».

Жилой комплекс «ЗИЛАРТ» располагается в 5 километрах от центра Москвы. Здесь будет построено более 1,5 млн кв. м недвижимости. Постепенно вместе с возведением жилых домов будут появляться спортивные и образовательные объекты, офисные здания, отели, музеи, театры, концертные залы, картинные галереи, центры для выставок и инсталляций, торгово-развлекательный комплекс. Культурной доминантой проекта станет музейный центр «Эрмитаж-Москва», который «Группа ЛСР» строит специально для всемирно известного Государственного Эрмитажа.

«Нахабино Ясное» располагается в экологически благоприятной зоне вблизи города Нахабино и сочетает в себе комфорт мегаполиса и все преимущества загородной жизни. Микрорайон будет состоять из 47 четырехэтажных жилых домов и 6 нежилых корпусов, выполненных в стиле современной европейской архитектуры. На сегодня уже сдано 29 жилых корпусов. Также на территории запланированы детский сад на 185 мест и школа на 550 учащихся. Район будет полностью обеспечен всей необходимой инфраструктурой – магазины, аптеки, салоны красоты, медицинский центр, спортивный клуб, кафе, благоустроенные площадки для семейного отдыха и активного досуга.

Жилой комплекс «Лучи» будет состоять из 8 корпусов комфорт-класса и корпуса бизнес-класса переменной этажности (до 25 этажей) с подземными парковками. На территории будут построены 2 школы на 825 мест каждая, 2 отдельно расположенных и 2 встроенно-пристроенных детских сада в общей сложности на 800 мест. Всего в двух километрах от комплекса «Лучи» находится Ульяновский лесопарк и Чоботовский лес. В пешей доступности будет станция метро «Солнцево», которую планируется открыть уже в 2017 году.

«Донской Олимп» предусматривает строительство пяти монолитных зданий переменной этажности (от 2 до 18 этажей). Помимо просторных комфортабельных квартир, жилой комплекс обеспечит своих жителей развитой инфраструктурой – на первых этажах жилых корпусов будут работать магазины, отделение банка, ресторан, кафе, салон красоты, спортивный клуб, откроется детский сад. В нежилом корпусе предусмотрено размещение офисов и ресторана. Внутренний двор будет благоустроен в соответствии с архитектурной концепцией жилого комплекса в греческом стиле.