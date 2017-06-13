Все преимущества скатной крыши



Крыша – часть здания, которая выполняет функции гидроизоляции. В том случае, если дом был спроектирован с мансардным этажом, то на крышу дополнительно возлагаются еще теплоизоляционные и несущие функции. В состав крыши входят водостоки, гидро- и термоизоляционный слой, стропильная часть, система вентиляция и кровля. Наклонные плоскости образует стропильная система, их и называют скатами (благодаря этому крыша и обрела такое название).

Верхняя часть необходима для того, чтобы защитить здание от внешних воздействий, она и называется кровлей (кровельное покрытие). Важно сразу отметить, что бывает много разного материала для кровли. Каждый отдает предпочтение определенному виду материала, исходя из финансовых возможностей, а также общих характеристик материала.

Основные разновидности крыш – шатровая, одно- и двухскатная, четырехскатная, сводчатая, куполо- и шпилеобразная, многощипцовая и полувальмовая. Независимо от того, какой будет крыша вашего строения (она планируется еще при составлении проекта строительства), кровельные работы должны проводить специалисты с опытом работы и необходимым инструментом. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что самостоятельно не так уж и просто рассчитать, сколько необходимо кровельного материала нужно для того, чтобы покрыть всю крышу.

Односкатная крыша является самой экономичной. Во-первых, она характеризуется простой конструкцией. Для того чтобы обеспечить минимальное давление осадков, важно проектировать крышу с высоким углом. Такая крыша редко применяется в строительстве жилых домов, поэтому чаще всего ее используют при строительстве гаражей, пристроек, навесов, складских, а также хозяйственных построек.

Двускатная крыша – самая популярная. Такая крыша считается классической, именно поэтому она подходит абсолютно для всех видов домов. При монтаже такой крыши разрешено применять любые кровельные материалы. Это позволяет неплохо сэкономить.

Шатровая форма крыши очень популярна за границей, эта конструкция – довольно сложная. Такая форма крыши идеально подходит для домов, которые построены в форме квадрата.