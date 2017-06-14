Защитите себя от жары – установите кондиционер!

Выбирая кондиционер в квартиру, вы должны, прежде всего, выяснить, какие типы этих устройств можно купить. Вы можете приобрести очень продвинутые устройства и установить их на постоянной основе в комнате, где высокая температура в летние месяцы становится просто надоедливой. Однако во многих случаях лучше подходит портативный кондиционер.

Одним из основных типов кондиционеров являются кондиционеры сплит. Такое устройство состоит из двух основных элементов: внутренних и наружных блоков. Они имеют различные формы, и более дорогие модели часто выглядят весьма презентабельно. За пределами стены дома монтируют наружный блок. Он находится в блоке вентилятора с насосом и конденсатором. В кондиционном блоке типа сплит, расположенного в комнате, используются элементы, такие как вентилятор, испаритель и элементы контроля. Две части кондиционера сплит-типа объединяются с помощью медных трубок, и нужно выбирать для двух модулей места, которые не слишком далеко друг от друга. Место установки внутреннего блока зависит от выбранной модели.

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Сплит-кондиционеры хороши для одной комнаты, но в больших квартирах и домах часто не стоит монтировать одну единицу. Лучше отдать предпочтение типу кондиционеров мульти-сплит, которые позволяют установить сеть кондиционирования воздуха по всему дому. Это позволяет осуществить подключение нескольких внутренних блоков к одному наружному блоку. Таким образом, снижаются не только затраты, но упрощается установка и не требуется искать место для нескольких наружных блоков.

Не всегда кондиционеры сплит необходимы, чтобы обеспечить комфорт в помещении в жаркие летние дни. Стоит подумать о покупке портативного кондиционера. Его установка несравнимо проще, чем обычного кондиционера. Портативные кондиционеры не имеют наружного блока, поэтому такое устройство нужно установить возле стены и обеспечить выход теплого воздуха через открытое окно с помощью выпускного канала.