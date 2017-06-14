Бонусные программы KSB для проектировщиков

В 2017 году мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной арматуры, компания KSB, приглашает проектировщиков РФ принять активное участие в двух своих бонусных программах.

Если вы занимаетесь проектированием инженерных систем зданий и сооружений, объектов ЖКХ, технологических установок для промышленных предприятий и применяете оборудование KSB в своих проектах, вы можете регулярно получать призы за выполненные работы.

Бонусная программа «Эталон качества», успешно стартовавшая в 2016 году, продолжается в текущем году, все набранные ранее баллы не сгорают.

К участию приглашаются проектировщики, в чьих проектах применяются насосы серии Eta (Etaline, Etabloc, Etanorm, Etachrom, Etaseco, Etaprime).

Мы принимаем проекты 2016 и 2017 года на любой стадии проектирования (на стадии «П» обязательно должна быть отметка о прохождении госэкспертизы).

Более подробная информация об условиях участия в бонусной программе «Эталон качества», призовом фонде, правилах накопления бонусных баллов и порядке получения призов размещена на сайте компании.

Насосы семейства Eta уже давно завоевали признание потребителей во всем мире. Эти насосы по праву могут считаться самыми востребованными водяными насосами, хорошо зарекомендовавшими себя на протяжении десятилетий. Они находят свое применение практически в любой области: хозяйственно-питьевое водоснабжение, снабжение технической водой, циркуляция охлаждающей воды, пожаротушение, дождевание, отвод конденсата, отопление, кондиционирование и охлаждение воздуха, орошение, системы циркуляции и многие другие.

Специально для проектировщиков отделов проектирования систем водоотведения в этом году стартовала бонусная программа «Повелители стоков». К участию приглашаются специалисты, применяющие насосы серии Ama (Ama-Drainer, Ama-Porter, Amarex N, Amarex KRT). Каждый заложенный в проектах насос серии Ama учитывается отдельно, бонусные баллы присваиваются в соответствии с системой начисления баллов по данной программе.

Как только баланс вашего бонусного счета становится равным 10 баллам, Вы становитесь обладателями приза I уровня. Каждый раз, достигая очередного уровня по сумме несгораемых баллов, вы получаете призы следующих уровней в соответствии с условиями бонусной программы.

На бонусную программу «Повелители стоков» принимаются проекты 2017 года на любой стадии проектирования (на стадии «П» должна быть отметка о прохождении госэкспертизы).

Выполняете ли вы комплексный проект, например, очистных сооружений или же отдельно взятой КНС, вам не обойтись без насосного оборудования серии Ama. Все, что требуется, чтобы получить приз, – это подать заявку на участие и сообщить о своем проекте в Оргкомитет бонусной программы!

Проекты, участвующие в одной бонусной программе KSB, без ограничения могут принять участие и в другой. За период действия бонусных программ вы можете до 5 раз получить призы по каждой из них. Чтобы проект автоматически учитывался в обеих программах, вам необходимо заполнить и подать отдельные заявки на участие. Успейте зарегистрироваться и прислать свои проекты строго до 15 декабря 2017 года!

Пусть работа вам приносит радость и приятные сюрпризы!