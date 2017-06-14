14 Июнь, 2017


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Земельные участки в Ленобласти стали проверять в 4,5 раза чаще

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в: Новости компаний
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Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает о росте количества административных обследований.

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Фото: pixabay.com

Границы земельных участков и их целевое использование в Ленинградской области стали проверять в 4, 5 раза чаще.  Так, за 5 месяцев 2017 года было проведено 107 проверки, за аналогичный период 2016 года – 24.

По итогам административных обследований, больше всего актов нарушений составляются во Всеволожском районе. В Гатчине нарушения выявляются реже. По сравнению с 2016 годом, зафиксированы падение выявлений нарушений на 13 %, и рост устранения нарушений на 36 %. На 100% нарушения устраняют в Волховском и Лужском районах.

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