Земельные участки в Ленобласти стали проверять в 4,5 раза чаще

Управление Росреестра по Ленинградской области сообщает о росте количества административных обследований.

Границы земельных участков и их целевое использование в Ленинградской области стали проверять в 4, 5 раза чаще. Так, за 5 месяцев 2017 года было проведено 107 проверки, за аналогичный период 2016 года – 24.

По итогам административных обследований, больше всего актов нарушений составляются во Всеволожском районе. В Гатчине нарушения выявляются реже. По сравнению с 2016 годом, зафиксированы падение выявлений нарушений на 13 %, и рост устранения нарушений на 36 %. На 100% нарушения устраняют в Волховском и Лужском районах.