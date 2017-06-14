Как сделать офис инструментом бизнеса

8 июня в реальном пространстве shell & core одного из лучших бизнес-центров Санкт-Петербурга Renaissance Pravda в рамках форума Business & Design Dialogue собрались арендаторы, девелоперы, собственники офисных зданий, а также представители архитектурных бюро, строительных, инженерных и управляющих компаний.

В течение дня форум посетили всего более 300 человек. Вместе с экспертами гости мероприятия обсудили новейшие эффективные практики организации современных офисов.

Участниками первой сессии при поддержке компании Colliers International стали арендаторы и арендодатели. В формате диалога-дискуссии они обсудили сценарии и прогнозы на будущее рынка офисной недвижимости, поговорили о качестве предложения и величине ставки аренды, а также выяснили, какие компании в ближайшем будущем будут формировать спрос на качественные офисы.

Участие в дискуссии приняли:

• Дмитрий Беляев, исполнительный директор по по коммерческой недвижимости, Группа компаний КВС

• Алексей Аксенов, административный директор Северо-Западного филиала, МегаФон

• Андрей Почеснев, директор регионального центра “Северо-Западный”, Райффайзен Банк

• Ираида Минкевич, операционный директор, Allianz

• Эзгюр Эйридже, заместитель генерального директора, Renaissance Development

• Роман Войтов, генеральный директор, БТК Девелопмент

• Николай Антонов, генеральный директор, МТЛ Недвижимость

Модератор: Игорь Темнышев, директор департамента офисной недвижимости офиса Colliers International в Санкт-Петербурге.

Вторая часть сессии прошла при поддержке компании Maris. Заказчики разобрали особенности перевода качества арендных отношений в стратегию win-win, а также подробно рассмотрели карту новых проектов Санкт-Петербурга. Участники дискуссии на конкретных примерах обсудили тренды предпочтений арендатора и рейтинг претензий к арендодателям.

Участие в дискуссии приняли:

• Максимилиан фон Бланке, руководитель специальных проектов, Wintershall

• Светлана Шлюнько, юрист практики по недвижимости, Dentons

• Екатерина Данилова, офис-менеджер Dentons

• Анатолий Серока, вице- президент Citi Russia (Ситибанк)

• Юлия Серебрякова, директор по продажам, проект Невская Ратуша

• Алена Бердиган, руководитель отдела офисной недвижимости компании Maris в ассоциации с CBRE

• Евгения Скачкова, директор департамента по управлению и эксплуатации недвижимости компании Maris в ассоциации с CBRE

• Виктория Лисова, Ведущий специалист HR отдела ГК Эталон

• Екатерина Меркушина, Заместитель директора по персоналу, Санкт-Петербургский филиал 2ГИС

Модератор: Борис Мошенский, генеральный директор компании Maris.

Вторую сессию посвятили диалогу административных и финансовых директоров, архитекторов, строительных и управляющих компаний. Здесь были затронуты вопросы эффективности системы закупок и аудита арендуемой площади. На примере нефтегазовой компании Wintershall были сформированы правила корпоративного переезда для нескольких сотен сотрудников.

Участие в дискуссии приняли:

• Максимилиан фон Бланке, руководитель специальных проектов, Wintershall

• Павел Якимчук, руководитель подразделения внутренней отделки помещений, CBRE

• Артем Пантелеев, коммерческий директор группы компаний Гинт-М

• Иван Починщиков, управляющий партнер, IPG.Estate

• Михаил Турецкий, генеральный директор, ProExpert

• Николай Миловидов, архитектор, управляющий партнер архитектурного бюро UNK project

• Игорь Калиничев, Директор административно-хозяйственного отдела, ПЕТЕР-СЕРВИС

Модератор: Аркадий Азаров, Директор проектов Mott MacDonald R LLC.

Отдельное внимание уделили вопросам бизнес-процессов и взаимодействия пространства и человеческого капитала. Участниками дискуссии-диалога стали административные директора, руководители подразделений HR, архитекторы и эксплуатирующие компании. Аудитории были представлены результаты междисциплинарного исследования актуальных и будущих требований к обустройству рабочего пространства.

Специальным гостем сессии стала Евгения Шамис, генеральный директор, Sherpa S Pro, основатель и координатор проекта RuGenerations – Теория поколений в России. В своей презентации она наглядно продемонстрировала проблемы столкновения поколений в современных офисах, а также ответила на вопрос, можно ли сделать рабочее пространство одинаково комфортным для Иксов, Беби-Бумеров и Миллениумов.

Участие в дискуссии приняли:

• Амир Идиатулин, архитектор, руководитель архитектурного бюро IND Architects

• Регина Волошенко, руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL в Санкт-Петербурге

• Наталья Толстая, офис-менеджер EY в Санкт-Петербурге

• Антон Бондарь, руководитель департамента по управлению Административными затратами и недвижимостью, ВымпелКом

• Ольга Баранова, офис-менеджер, компания JetBrains

• Антон Гилёв, руководитель подразделения PRO&IS Sennheiser Audio

• Денис Кувшинников, директор департамента интерьеров, ABD Architects

• Григорий Неверов, ведущий архитектор, BRIGHT IDEAS ZONE STUDIO (BRIZ Studio)

Модератор: Елена Кубанова, Эксперт по стратегическому планированию и HR коммуникациям.

В заключение деловой программы форума, представители архитектурных бюро двух столиц на примере собственных знаковых проектов – Microsoft, Adidas, Сбербанк, Avito, Swatch, Mars, Discovery Channel и др. – рассказали о практических решениях, которые сегодня ценит заказчик.

О проектах рассказали:

• Федор Ращевский, архитектор, партнер архитектурного бюро OFFCON

• Амир Идиатулин, архитектор, руководитель архитектурного бюро IND Architects

• Григорий Неверов, ведущий архитектор, BRIGHT IDEAS ZONE STUDIO (BRIZ Studio)

• Илья Прокопенко, архитектор, BRIGHT IDEAS ZONE STUDIO (BRIZ Studio)

• Денис Кувшинников, директор департамента интерьеров, ABD Architects

Интересной особенностью форума стало он-лайн голосование по актуальным вопросам, участия в которых приняли гости мероприятия. Так, 63 % участников Business & Design Dialogue высказались ЗА необходимость строительства бизнес-квартала Piter-City в Санкт-Петербурге.

Кроме того, удалось составить рейтинг проблем, с которыми сталкиваются арендаторы:

– 41% голосовавших отметили плохую вентиляцию

– 20% – отсутствие парковки

– 15% – недостаточное количество лифтов в здании.

Недовольны арендаторы оказались и ограниченным выбором провайдеров, плохой уборкой помещения, а также плохим освещением.

А вот дизайн офиса при выборе работодателя оказался важен для 87% голосовавших.

Кроме того, в течение всего мероприятия для посетителей работала выставка-экспозиция новинок офисного дизайна. На отдельных стендах были представлены мебельные и акустические решения, напольные и настенные покрытия, потолочные системы и освещение. Свою продукцию продемонстрировали компании Kinnarps, Interface, Dauphin, Gotessons, Materia, Ortgraph Company, Luctra, Pro expert и IPG Estate.

Технологическим партнером форума стала компания IMS. А колонны в самом пространстве shell & core были выкрашены в корпоративные цвета мероприятия благодаря партнерам – компании AkzoNobel / Dulux.

Архитектурное бюро ABD Architects вместе с компаниями-партнерами – Solo Office Interiors и группой компаний Гинт-М – продемонстрировали свой стенд-концепт Imagine проекта Trend Rooms.

В рамках отдельной экспозиции гости мероприятия увидели лучшие проекты Санкт-Петербурга, номинированные на премию Best Office Awards.

В финале вечера были награждены заказчики и архитекторы лучших офисов Санкт- Петербурга по версии жюри премии Best Office Awards. Дипломами отметили проекты Meра (архитектурное бюро Юдин и Новиков), Playkot (архитектурное бюро BRIZ Studio), Райффайзенбанк (архитектурное бюро Офиспроект).