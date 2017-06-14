Как выбрать строительную компанию?

В любом помещении необходимо проводить ремонтные работы косметического характера. Это в первую очередь нужно для того, чтобы освежить ремонт и через непродолжительное время не делать капитальный ремонт.
Многие люди сетуют на то, что ремонт – удовольствие дорогое, ведь нужно потратить денежные средства не только на материалы, но также и на оплату специалистов.
Можно на этом сэкономить? Хотелось бы сразу обратить внимание на то, что для проведения определенных работ (например, замена сантехники, электропроводки, полов и потолков) требует не только определенных навыков и знаний от работника. Важно также иметь в своем распоряжении определенные инструменты и оборудование. Мало просто приобрести инструменты и оборудование, необходимо уметь его правильно использовать. Поэтому рекомендуется делать только те работы, которые вы уже делали.
На рынке услуг много предложений от небольших строительных фирм, в штате которых работают иностранцы. Действительно, стоимость работ несколько ниже. Но почему не рекомендуется пользоваться их услугами? Во-первых, они не заключают с клиентами договора. Во-вторых, сотрудники таких фирм не знают государственного языка, и объяснить им что-то невозможно. И самое главное – не редки случаи, когда рабочие без предупреждения покидают объект.
Поэтому крайне важно нанимать опытных специалистов. Какие работы они должны проводить. Вы можете узнать об этом подробнее тут, на сайте компании, где четко расписана стоимость каждой определенной работы. Сначала на объект необходимо пригласить прораба, это необходимо для того, чтобы определиться с видом ремонта и провести нужные рассчеты. На основании этих данных и принимается решение заказчика составляется смета работы. Оговаривается также, кто будет заниматься закупкой строительных материалов.
Хотелось бы обратить внимание на то, что компании с опытом работы и прекрасной репутацией обязательно с заказчиком составляют договор. В этом документе указывается информация о заказчике и исполнителе, прописывается перечень услуг, сроки их выполнения, а также сумма авансового платежа.