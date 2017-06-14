Как выбрать строительную компанию?



В любом помещении необходимо проводить ремонтные работы косметического характера. Это в первую очередь нужно для того, чтобы освежить ремонт и через непродолжительное время не делать капитальный ремонт.

Многие люди сетуют на то, что ремонт – удовольствие дорогое, ведь нужно потратить денежные средства не только на материалы, но также и на оплату специалистов.

Можно на этом сэкономить? Хотелось бы сразу обратить внимание на то, что для проведения определенных работ (например, замена сантехники, электропроводки, полов и потолков) требует не только определенных навыков и знаний от работника. Важно также иметь в своем распоряжении определенные инструменты и оборудование. Мало просто приобрести инструменты и оборудование, необходимо уметь его правильно использовать. Поэтому рекомендуется делать только те работы, которые вы уже делали.

На рынке услуг много предложений от небольших строительных фирм, в штате которых работают иностранцы. Действительно, стоимость работ несколько ниже. Но почему не рекомендуется пользоваться их услугами? Во-первых, они не заключают с клиентами договора. Во-вторых, сотрудники таких фирм не знают государственного языка, и объяснить им что-то невозможно. И самое главное – не редки случаи, когда рабочие без предупреждения покидают объект.

Поэтому крайне важно нанимать опытных специалистов. Какие работы они должны проводить. Вы можете узнать об этом подробнее тут , на сайте компании, где четко расписана стоимость каждой определенной работы. Сначала на объект необходимо пригласить прораба, это необходимо для того, чтобы определиться с видом ремонта и провести нужные рассчеты. На основании этих данных и принимается решение заказчика составляется смета работы. Оговаривается также, кто будет заниматься закупкой строительных материалов.

Хотелось бы обратить внимание на то, что компании с опытом работы и прекрасной репутацией обязательно с заказчиком составляют договор. В этом документе указывается информация о заказчике и исполнителе, прописывается перечень услуг, сроки их выполнения, а также сумма авансового платежа.