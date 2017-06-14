Особенности основных видов сварки



Появление так называемой автоматической сварки практически не отразилось на других популярных видах сваривания. Несмотря на то, что автоматическая сварка имеет несколько важных преимуществ перед ручной и полуавтоматической. Эти виды сваривания позволят более тщательный контроль всего процесса сваривания металлических изделий. Основным преимуществом автоматической сварки является существенное повышение производительности, что имеет важнейшее значение в массовом производстве.

Ручная сварка производится с помощью электродов, которые покрыты специальным покрытием. Это может быть целлюлоза или другие материалы. Процесс сварки представляет собой плавление металла с помощью мощной электрической дуги. В основном качество сварного шва при использовании ручной сварки зависит от основных свойств свариваемого материала. Прежде всего это относится к химическому составу материалов. Но и применяемое сварочное оборудование , и расходные материалы тоже имеют важное значение. Нужно правильно подбирать диаметр электрода, его химический состав, а также подбирать длину дуги и силу используемого тока.

Выбор сварочного аппарата и применяемых расходных материалов в основном зависит от толщины свариваемого металла и его химических свойств. Перед проведением сварочных работ нужно предварительно подготовить кромки. С их поверхности нужно удалить грязь, ржавчину и масло.

Основным отличием полуавтоматической сварки от ручной является использование вместо электродов специальной порошковой проволоки. Эта проволока во время сварки подаётся из катушки автоматически. В то время как весь процесс сваривания материалов происходит вручную. Это позволяет сохранить основные преимущества ручной сварки, а именно даёт возможность сварщику контролировать шов, но при этом значительно повысить скорость и производительность всего процесса. Именно использование автоматической подачи проволоки и позволяет повысить производительность, так как нет необходимости прерывать рабочий процесс для постоянной замены использованных электродов.