

Мир так устроен, что вода проникает во все щели на своем пути. Для комфортного проживания в доме необходимо, чтобы было сухо и тепло. Именно поэтому, специалисты первым делом устанавливают гидроизоляцию. В этом вопросе очень важно правильно подобрать тип материала и приобрести гидроизоляцию у надежного производителя. На рынке на данный момент встречается много некачественных материалов и подделок. Остерегайтесь!

Виды гидроизоляции для установки в помещении.

Гидроизоляцию необходимо устанавливать в любом типе помещения: как в квартире, так и в загородном доме. Если ” забыть” или пренебречь этим видом материала, то уже через пару лет от проделанного ремонта не останется и следа. Все пространство будет пропитано сыростью, может завестись плесень. Гидроизоляцию можно устанавливать и своими руками, но если для такой работы мало опыта, то лучше обратиться к специалистам.Гидроизоляцию в многоквартирном доме чаще всего проводят только в ванной комнате. Это защитит соседей снизу, а так же убережет хозяев квартиры от сырости. В частном доме делать такой вид работ придется по всему дому. На сайте http://kalmatron.ru/ указано, что особое внимание следует уделить подвальным помещениям и первому этажу.

По типам гидроизоляцию можно разделить:

наливную;

окрасочную;

гидроизоляцию в рулонах;

обмазочную;

в виде добавок в строительные материалы.

Если говорить о наливной гидроизоляции, то это прежде всего наливная резина. Материал довольно давно используется в строительной сфере и хорошо себя зарекомендовал. Однако, нельзя назвать его экологически чистым. Окрасочная и обмазочная – схожи по способу нанесения, но отличаются составом. Какую выбрать? Лучше всего смотреть в каждом конкретном случае, потому что эти два типа отличаются температурным режимом и сроком службы. Рулонная гидроизоляция. Это самый распространенный вариант на данный момент. Такой материал выпускается несколькими производителями, отличается по толщине и наличию липкого слоя. Отлично зарекомендовала себя рулонная гидроизоляция производителя ТЕХНОНИКОЛЬ. Этот материал выгодно отличается от иностранных собратьев по цене, но ничуть не уступает им по качеству.

Существует два вида рулонной гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ: с липким слоем и без. Гидроизоляцию нужно склеить в углах, поэтому удобнее сразу брать материал с липким слоем или можно использовать специальный клей и строительный фен. Гидроизоляция в виде добавок применяется там, где есть небольшой риск повышенной влажности. Такой тип лучше всего использовать ” на всякий случай”. Применяется гидроизоляция в виде добавок очень просто: добавляется в строительные смеси. Итак, при выборе гидроизоляции нужно обратить внимание на то, для какого типа помещения выбирается материл, каким способом он будет установлен и что сделать в данном случае проще всего, какой бюджет выделен на гидроизоляцию и кто будет ее устанавливать. Если правильно установить этот материал, то в доме будет царить теплая, комфортная атмосфера без намека на сырость.