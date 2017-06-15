Зачем нужна сертификация продукции

Сертификация продукции – определенные меры, которые направлены на выявление показателей качества продукции, которая должна соответствовать стандартам. При сертификации специалисты проверяют определенные характеристики, которые важны именно для потребительских свойств определенного товара. В законодательных актах указаны нормативы и контрольные показатели. Обратите внимание на то, что только на законодательном уровне в них вносятся какие-либо коррективы.

Сертификация – своего рода подтверждение того, что продукция качественная и безопасная. Сертификат – знак качества, именно он и удостоверяет соответствие товара требованиям стандартов (в том числе и международных).

Необходимо помнить о том, что сертификация бывает двух видов – обязательная и добровольная. Если продукция входит в список товаров, которые подлежат обязательной сертификации, то такой продукт без сертификата считается не действительным и реализовать его запрещено.

Не знаете, как определить, необходимо ли обязательно сертифицировать товары, которые производить ваша компания? Тогда этот сайт вам необходимо тщательно изучить, здесь представлена информация о том, какие товары подлежат обязательной сертификации. Важно помнить и о том, что покупатели достаточно образованы и зачастую при выборе одинакового товара от двух производителей, отдают свое предпочтение тому, который был сертифицирован должным образом. Если вы заботитесь о своих покупателях, то в таком случае рекомендуется провести добровольную сертификацию продукции, которую выпускает ваше предприятие. После ее проведения вам выдадут документ декларацию о соответствии.

Почему сертифицированный товар обладает конкурентными преимуществами? Дело в том, что его спокойно покупают потребители, ведь они уверены в качестве. Обратите внимание на то, что сертифицированный товар привлекает не только отечественных покупателей, ведь его чаще всего берут на импорт. Производитель имеет полное право продавать такой товар немного дороже, ведь импортеры доверяют больше всего качественным товарам.