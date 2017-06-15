Международный конкурс «Новое пространство Росатома»: первые итоги и очередной этап

Выставка проектов конкурса «Новое пространство Росатома» состоялась в рамках форума Business & Design Dialogue 2017 в Даниловский Event Hall.

Посетители форума увидели и подробно изучили все 10 реализованных в рамках первой и второй волны конкурса площадок.

В декабре 2013 года стартовал конкурс проектов по созданию новых рабочих пространств на предприятиях Госкорпорации «Росатом», отвечающих всем современным стандартам. Что удалось реализовать за это время? Как принять участие в новом этапе?

Росатом — одна из крупнейших российских госкорпораций и один из лидеров мировой атомной промышленности. В составе организации — более 350 различных предприятий: от атомных электростанций и ледоколов до небольших лабораторий, от химико-технологических заводов и обогатительных комбинатов до инжиниринговых центров и НИИ. Многое из этих активов — наследие еще советских времен и давно не соответствует современным стандартам офисных и производственных пространств, тем более — с учетом позиционирования «Росатома» как высокотехнологичной и инновационной корпорации XXI века. Поэтому и решено было привлечь специалистов к созданию на предприятиях атомной отрасли нового дизайна, соответствующего современным требованиям и представлениям. С этой целью в 2013-м был объявлен конкурс «Новое рабочее пространство Росатома», в котором кроме российских архитектурных и дизайнерских бюро, приняли участие компании из Франции, Германии, США, Мексики, Аргентины, Таиланда и других стран. Всего из 837 заявок более трети поступило из-за границы. Конкурс стал первым этапом долгосрочного проекта «Новый дизайн рабочего пространства Росатома», конечная и весьма амбициозная цель которого — переобустройство всех пространств корпорации по единым выработанным стандартам и вовлечение ее сотрудников в грамотное управление ими.

По итогам первого этапа был составлен рейтинг архитектурных и дизайнерских бюро, и в их распоряжение предоставлено девять специально отобранных пилотных площадок, где участникам предстояло проявить свою креативность. На каждую площадку претендовало примерно по 4-6 конкурсантов. Победители, выбранные по результатам оценки представленных эскизных предложений и с учетом места в рейтинге, получили возможность реализовать свои проекты «под ключ». По функционалу в список площадок вошли не только офисы, но и лаборатории, цеха, входные группы, конференц-залы и рекреационные пространства.

Для второй волны проекта, запущенной в 2016-м, было выбрано еще 10 площадок. Их переустройство ведется уже с учетом базовых принципов построения рабочего пространства, которые были сформулированы по результатам первой волны. Формулировкой этих принципов и контролем за их соблюдением занимается специальная Лаборатория дизайна рабочего пространства, начавшая работать в 2016-м году в сотрудничестве с архитектурным и дизайнерским сообществом. Лаборатория открыта для коммуникаций и кооперации со специалистами и экспертами. В настоящий момент десять из выделенных 19-ти площадок уже переоборудованы, оставшаяся часть находится в процессе. Эти площадки хоть и являются хорошим началом, но не составляют критической массы из всего количества имеющихся в распоряжении госкорпорации помещений, поэтому проект решено было продолжить, чтобы вместе с ним продолжить начавшийся процесс реновации и преобразования предприятий Росатома. В настоящий момент проект выходит на третью волну: идет отбор пилотных площадок третьей волны, а также стартовал второй этап международного творческого конкурса «Новое пространство Росатома», заявки на участие в котором принимаются до 19 июня.

Базовые принципы организации эффективного рабочего пространства «Росатома» можно определить даже при беглом просмотре как уже реализованных проектов, так и тех, которые находятся в стадии реализации, и они относятся к числу самых передовых тенденций в организации офисных, производственных и соотносимых с ними помещений. Это зонирование вместо разгораживания, везде, где такой вариант возможен; прозрачные или полупрозрачные перегородки и двери; транзитные маршруты вместо коридоров; звукопоглощающие панели на стенах и потолках в переговорных и лаунж зонах; возможность быстро менять сценарии работы, собираться группами для брейнсторминга и совещаний или наоборот, уединяться; кофе-пойнты и небольшие рекреационные уголки; мобильная модульная мебель; многофункциональность различных зон; озеленение, в том числе вертикальное; настенная инфографика и мультимедийные экраны вместо щитов, современные материалы и лаконичная отделка; упорядоченные системы хранения. Несмотря на то, что над интерьерами площадок работали разные бюро, в оформлении сразу считываются и общие черты корпоративного стиля — это бело-голубая гамма как фоновая, лейтмотив шестигранника — поскольку такую форму имеет один из элементов твэла (тепловыделяющего элемента), пиктограммы в качестве навигации, портреты ученых-атомщиков на перегородках, выполненные в определенной манере, и другая инфографика, связанная с историей и достижениями атомной отрасли, использование магнитно-маркерных покрытий на стенах. Показательным в этом плане стал проект, разработанный для Зеленогорского Электрохимического завода АО «ПО «ЭХЗ» Архитектурным бюро МИЛОДАМАЛО: многие интерьерные решения, примененные здесь, можно легко растиражировать как выражение корпоративного стиля на других предприятиях «Росатома». Причем допустима вариативность, например, в выборе отдельных материалов или мебели, — общая идея и стилистика от этого не пострадают. Проект касается центральной входной группы, конференц-зала и прилегающей к нему лаунж-зоны. Темные потолочные ламели пришлись кстати в холле с невысоким потолком — в сочетании с белыми стенами они зрительно увеличивают высоту помещения. Удачной оказалась идея стены, выложенной керамическими шестиугольниками, которая заменила традиционную стену почета: на плитку можно наклеивать портреты и высказывания сотрудников предприятия. Лейтмотив шестиугольника продолжен в раскладке потолочных линейных светильников и акустических панелей в конференц-зале и прилегающей лаунж-зоне. Современно смотрятся информационные экраны, помещенные за стеклом, наливные полы, акустический перфорированный гипсокартон на стенах, — незатратные и повсеместно доступные решения.

Определенную сложность в реализации многих проектов представляло то, что все предложенные площадки относились к типу «браунфилд» — то есть уже давно функционировали как помещения того или иного назначения, и авторам проектов предстояло работать не с чистого листа, а отталкиваясь и по возможности абстрагируясь от уже существующей, годами складывавшейся инфраструктуры. И, надо отметить, это им удалось практически во всех случаях: новые интерьеры изменили помещения до неузнаваемости даже там, где проект не подразумевал кардинального вмешательства или где по тем или иным причинам нельзя было сделать кардинальную перепланировку. Например, в проекте, реализованном Архитектурным бюро «Антон Мосин и партнеры» для Машиностроительного завода ПАО «МСЗ» в Электростали речь шла об огромном пространстве цеха, построенном в 1970-х годах и подавляющем сотрудников визуальным хаосом и несоразмерностью человеческому масштабу. Под потолком здесь были сделаны антресоли, на которых располагались закрытые кабинеты мастеров и переговорная комната – Гемба – офис. В самом цехе были беспорядочно расставлены станки и отсутствовала система хранения. По цеху проходил шинопровод — кабель на столбах, к которому подключены станки и который нельзя перемещать. Авторы создали в цехе единый фон: стены, наливной пол и станки объединили общим нейтральным цветом. На этом фоне уже начали работать с цветовыми акцентами, выделяя ими отдельные зоны. Шинопровод приспособлен для зонирования и визуального упорядочивания, под ним разместили растения и информационные щиты. На антресолях оборудован современный офис — вместо закрытых комнаток здесь теперь open space, для зонирования использованы деревянные стеллажи. Ниши под антресолями частично оборудованы под закрытые системы хранения, частично же превращены в отделанные под светлое дерево лаунж-зоны для отдыха и общения персонала. Для ощущения соразмерности очень важно, что в этих зонах «нормальная» по сравнению с остальным цехом высота потолка, создающая ощущение уюта. Этому же способствуют и растения. В столовой, которая находится в помещении без окон, одна из стен заменена на светопрозрачную конструкцию со стекающей по ней водой, что создает медитативный, успокаивающий эффект.

Михаил Ухов, Советник генерального директора Госкорпорации «Росатом»: «Несмотря на то, что практически все пилотные площадки у нас получились и красивые и удобные для использования, основная задача наша проекта все же состоит не в этом. Задача максимум – сделать рабочее пространство еще одним инструментом развития корпорации. Рабочее пространство и человеческий капитал взаимозависимы. Руководство Росатома неоднократно заявляло, что в нашей корпорации знаний именно люди являются самым главным и ключевым ресурсом. И рабочее пространство может как помогать процессам развития, так и тормозить их, не давая проявляться новому, реализовываться лучшему. Наша задача сделать рабочее пространство актуальным и гибким. Сделать его не фактором ограничений, а дополнительным ресурсом, как для руководства, так и для каждого отдельного работника».

Примеры удачной интеграции отдельных архитектурных или декоративных элементов прошлого интерьера в новый есть как в уже реализованных, так и пока еще находящихся в процессе проектов. Это, к примеру, кирпичные стены в бывшем актовом зале Горно-химического комбината в Железногорске Красноярского края, где архитектор Дмитрий Емельянов разместил многофункциональное офисное пространство, включая редакцию корпоративной газеты, кабинеты руководителей, open space и трансформируемое пространство для переговоров и встреч. В пока еще не реализованном проекте второй волны для АО «НИИграфит» бюро ABD Architects планирует сохранить мозаичные панно советской тематики, а в архивном помещении Ленинградской АЭС, расположенном в здании бывшей казармы, — внутреннюю архитектуру: балки, колонны и фермы.

В конкурс были включены площадки, различные не только по функциональному назначению, но и по размерам: самым миниатюрным — 94 кв.м — оказалась площадка научного офиса физиков АО «НИКИЭТ», преобразованная Архитектурным бюро «Архкон». Самой масштабной — 4392 кв. м — площадка на Новосибирском заводе химконцентратов ПАО «НЗХК», с которой работало Архитектурное бюро МИЛОДАМАЛО. В небольшом пространстве АО «НИКИЭТ» удалось разместить 20 рабочих мест, обособленных друг от друга ящиками с растениями и полу-перегородками, закрытую стеклянной перегородкой переговорную, встроенную в стену систему хранения и турник. На белом фоне — даже мебель здесь белая — выделяются синие (в переговорной), салатовые (кресла) и оранжевые (турник) акценты, на стенах — рисунки в стиле научно-фантастических комиксов, позже к ним добавятся записи, сделанные сотрудниками, поскольку часть стен имеет магнитно-маркерное покрытие.

В отличие от молодежного и несколько неформального характера офиса АО «НИКИЭТ» в рабочем пространстве завода ПАО «НЗХК» все строго-функционально и лаконично: основной метраж занимают стерильный цех по производству топливных элементов и санпропускник. Авторам проекта удалось оформить примыкающий к этой зоне офис в той же, но уже более мягкой, несколько менее лаконичной стилистике — в первую очередь благодаря зелени, отделанному деревом кофе-пойнту и мягкой мебели в лаунже. Хотя общие лейтмотивы, такие как выделенный желтыми полосами транзитный путь, который проходит через весь цех и вновь появляется на площадке офиса, единая система навигации в виде пиктограмм на стенах и на полу, бело-голубая гамма с вкраплениями ярких акцентов, стеклянные двери и наливной пол, — свидетельствуют, что все помещения — составные части одного предприятия.

Ознакомиться с техническим заданием, дополнительными материалами по конкурсу и условиями участия в третьем этапе можно здесь.

Заявки на участие в третьем этапе конкурса и концепции проектов принимаются до 19 июня.

Подробнее о третьем этапе конкурса «Новое пространство Росатома» можно прочитать здесь.