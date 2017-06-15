В этой статье вы узнаете о том, как выбрать хороший силовой кабель и что следует учитывать при его покупке. Первое на что стоит обратить внимание, это на то, из каких материалов изготовлены провода. Наилучшим вариантом станут те, которые будут изготовлены из меди, так как она не подвержена образованию коррозии. Очень важно рассчитать мощность кабеля, которую он способен выдержать. Также следует вычислить сечение провода. А узнать это можно с помощью специальной таблицы.

При выборе силового кабеля обязательно обратите внимание на его маркировку. Первая буква указывает на то, из какого материала изготовлен он, а вторая указывает на то, из чего состоит изоляция. Если вы в маркировке кабеля заметили букву “Г”, то это говорит о том, что он гибкий.

Хороший и качественный кабель сам по себе стоит не очень дешево, вы можете приобрести кабель оптом через интернет-магазин. Вам достаточно зайти на сайт и авторизоваться, чтобы получить полный доступ к информации о выбранном вами товаре.

Обратите свое внимание на изоляцию в кабеле, так как она зависит от того, в каких условиях будет использоваться сам кабель. В том случае, когда вы собираетесь использовать данный кабель во влажном помещении, то тогда в его состав обязательно должен входить свинец или должен быть покрыт свинцовой оболочкой.

Кроме всего вышеперечисленного, не стоит не в коем случае забывать о том, что следует правильно определить размеры кабеля. Для этого вам следует вести расчеты от того места с которого вы собираетесь подключать кабель. В том случае если вы кабель приобретаете для того, чтобы использовать его в качестве проводки, то тогда обязательно покупайте его с запасом, чтобы он не в коем случае не был натянут. Следует также иметь ввиду, что часть его уйдет на сгибы.

Очень важно тщательно осмотреть кабель на наличие каких то дефектов или повреждений. Если вы заметите хотя бы один дефект, тогда не в коем случае не покупайте его, а верните обратно. Такой кабель категорически запрещено использовать. Если вы воспользуетесь всеми вышеперечисленными советами, то сможете самостоятельно выбрать хороший кабель.