Сайдинг под дерево для облицовки фасадов



Жилые строения издавна отделывали деревом. У этого натурального материала привлекательный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики. Однако, чтобы древесина не потеряла своих первоначальных свойств, за ней требуется специальный уход, который оказывается обременительным по времени и затратам. Решением этих проблем стал сайдинг.



Выпускаемый под дерево сайдинг подвергается технологической обработке, предающей ему свойства, благодаря которым он не подвержен внешним воздействиям и не меняет своих характеристик. Такой сайдинг применяется для отделки разных поверхностей любых зданий. При наружной облицовке деревянный сайдинг выглядит современно стильно и эффектно, превосходя по эксплуатационным качествам натуральную древесину.

Фактура и оттенки сайдинга отлично имитируют настоящее дерево, что позволяет его использовать в качестве самостоятельного облицовочного материала и комбинировать с другими отделками. Многие производители, выпускающие такой вид продукции, имеют официальные сайты, такие как http://pspi.su/catalog/saiding.html , где представлен каталог продукции предприятия, в котором можно выбрать сайдинг любой фактуры и цветового решения.

Деревянный сайдинг для наружного применения делится на виды: корабельная доска, блок хаус и фальш брус. Каждый из видов в своей основе имеет исходное сырье – древесину, обрабатываемую методом прессования, с добавлением модификаторов, предающих доске водоотталкивающие свойства и прочность.

Блок-хаус представлен панелями, имитирующими сруб из бревен. При его производстве используется древесина хвойных пород, таких как сосна, кедр, лиственница. Панели фальш-бруса отличаются плоской поверхностью. Элементы панелей устанавливаются двумя способами встык и нахлест. Сайдинг под дерево для жилых строений обладает рядом преимуществ:

независимо от внешних перепадов температуры, в доме она остается неизменной и комфортной для проживания;

прочные и долговечные панели отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным внешним атмосферным условиям;

отличаются простотой монтажа.