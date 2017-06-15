16 Июнь, 2017


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Беспроводная охранная сигнализация

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в: Новости компаний
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Особую популярность в последнее время приобрели охранные сигнализации беспроводной модификации. Они отличаются доступностью при организации систем защиты частной собственности стационарного и мобильного типа. Новое поколение данных систем имеет простое управление, отличается несложной установкой и не требуют проведения монтажа проводов.

В беспроводных сигнализациях предусмотрен удаленный мониторинг и система автоматизации в доме. Мониторинг за окружающей средой, утечкой воды, уровнем окиси водорода, видеокамерами, наружным и внутренним освещением, дверными замками, гаражными воротами, может осуществляться с одного шлюза с использованием смартфона, компьютера или планшета.

Наиболее часто такому типу сигнализации отдают предпочтение владельцы загородных домов, квартир и коттеджей, где установка проводных технических средств не представляется возможной. Ведь при монтаже проводной системы может быть нарушен интерьер или дизайн помещений, в котором наличие посторонних элементов может испортить внешний вид.

На сайте http://oxpana.by/ можно подробно ознакомиться с характеристиками и функционалом беспроводных охранных систем, посмотреть представленный каталог и выбрать вариант, отвечающий всем потребностям потребителя. Установка охранной сигнализации может понадобиться и после проведенного капитального ремонта, когда уложить провода не представляется возможным без нарушения поверхностей стен, потолков. В этом случае лучшим решением станет беспроводная система.

К главным преимуществам охранных беспроводных систем сигнализации относятся:

  • универсальность, так как установка может проводиться на объектах от простых до сложных архитектурных форм, охраняемых площадках;
  • высокую надежность работы датчиков и других элементов при создании умышленных помех извне, что исключает риск механического или умышленного повреждения стационарных кабелей;
  • независимость от электроэнергии, что предотвращает сбой работы;
  • установка и настройка системы без привлечения специалистов, если четко следовать инструкции, требует 2-3 часа.

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