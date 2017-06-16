Более 2 тысяч жителей Ленобласти обезопасили свою недвижимость

В Управлении Росреестра по Ленинградской области с начала 2017 года по 31 мая поступило 2462 заявлений о невозможности государственной регистрации прав без личного участия правообладателя или его законного представителя.

Данное заявление позволяет обезопасить недвижимость от неправомерных действий третьих лиц.

Для внесения необходимых сведений в ЕГРН, необходимо обратиться на портал Росреестра или подать заявление в офис МФЦ, где будет указано, что любая процедура с недвижимостью заявителя возможна только при его личном участии. После этого информация вносится в ЕГРН, и специалисты Управления возвращают без рассмотрения заявления, представленные иными лицами.

Росреестр уведомит заявителя о возврате заявления о невозможности регистрации без рассмотрения с указанием причины возврата в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Аннулировать запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя можно по решению государственного регистратора, или по заявлению правообладателя, а также по решению вступившего в силу судебного акта.