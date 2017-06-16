Критерии выбора лестницы для бассейна



На стадии проектирования бассейна конструкция лестницы предусматривается в плане. При выборе надувной или сборной модели бассейна выбирать подходящий вариант лестницы необходимо сразу, чтобы она была совместима с типом водоема. Однако, если бассейн установлен, а лестница еще не приобретена, ничего страшного в этом нет. Они всегда есть в продаже.

Лестницы для бассейнов выпускаются нескольких типов:

Для каркасных и надувных конструкций двухсторонняя в виде буквы А либо П. Такая лестница размещается над бортиком бассейна, опираясь одной парой ножек на площадку, второй о дно бассейна;

Римская, предназначенная для заглубленных капитальных бассейнов. Она имеет полноценную конструкцию. Форма ступеней дугообразная, а подступенное пространство закрыто. От стенок борта она опускается в воду аналогично отмели. Конструкция таких лестниц может быть съемной и стационарной, установка которой проводится при строительстве с бассейном.

Трубчатая, представляющая собой одностороннюю конструкцию, крепящуюся на внутренней стороне борта и сверху. Такая лестница для бассейна загибается к стенке, не опускаясь до земли, либо упирается в верх бортика.

Лестницы, эксплуатация которых будет проходить в условиях 100% влажности и высоких температур, выполняются из оптимальных материалов, таких как пластика, стеклопластика и нержавеющей стали. В некоторых случаях используют дерево.

При выборе изделия, обращать внимание следует на экологичность. Качественная продукция идет с наличием сертификатов, указывающих на отсутствие вредных компонентов. К основным требования для данных изделий относится:

безопасность использования, предусматривающая запас прочности и выдерживание стандартной нагрузки до 150 кг;

жесткое и прочное крепление к чаше бассейна;

обеспечение ступенек противоскользящими накладками или насечками.

Независимо от формы и размеров конструкции, она должна быть удобной, а расстояние между ступенями не превышать 25 см. Для бассейна, в котором будут купаться дети, последний параметр должен быть с меньшим шагом и небольшой высотой перил — под рост малышей