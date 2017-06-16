Ремонтные работы и услуги



Когда мы начинаем думать о благоустройстве дома, где живем, появляется непростой вопрос, что предпринять в первую очередь. Виды ремонта, качество материалов, стоимость и логичность действий – на все эти вопросы мы возьмем на себя смелость ответить в этой статье.

Что входит в ремонтные работы

Ремонт подразделяется на два вида, которые разнятся численностью предоставляемых услуг и зависят от комбинационности работ. Перечислим эти виды:

косметический, освежающий декор внешнего вида квартиры;

капитальный, более основательный, касающийся опорных поверхностей и предполагающий смену сантехники;

элитный, в простонародье «евроремонт».

Рассмотрим более конкретно все типы ремонтов.

Когда под видом ремонта подразумевают «косметику», это говорит о том, что цена и сроки буду достаточно низкими. Сюда входят: смена обоев, керамической плитки, потолка и полов. Сначала убираются старые покрытия, меняются розетки, а потом приступают к работе с новыми материалами.

Косметический, освежающий ремонт делают через некоторое время после основательного, в частности, в съемных квартирах арендодателями или арендаторами по договоренности. Выборочно возможна и корректировка поверхностей, но она должна быть несущественной. При необходимости можно и поменять коммуникации. Если вы затеяли ремонт, загляните на сайт бесплатных объявлений, перейдя по ссылке http://www.dorus.ru/ , и вы обязательно найдете там помощников.

Если обсуждать капитальное улучшение жилищных условий, то предстоит: замена старой облицовки, корректировка потолков и стен до идеально-ровного состояния, стяжка полового покрытия. Благодаря этим действиям остальная часть обновления помещения будет соответствовать требованиям.

После того как поверхности стали гладкими и между углами будет 90 градусов, разрешается начинать клеить обои, класть ламинат или кафель, красить или белить. Капитальный ремонт позволяет заменить канализацию, водопроводные краны и трубы, а также проводку. Также возможно произвести перепланирование помещений. Этот способ более затратный как финансово, так и по времени выполнения, чем косметический и времени забирает много, но благодаря более тщательному подходу декорирование будет смотреться идеальным очень долгий срок.

Существует еще один вид ремонта, который называют элитным. Он достаточно дорогостоящий, но охватывает всеобъемлющий комплекс работ и услуг. Отличительной чертой его является то, что непременно задействуется перепланировка и работает дизайнер, руководствуясь предпочтениями хозяев жилья.

Используются только высококачественное сырье и дорогостоящие материалы покрытия поверхностей. В обязательном порядке меняется электропроводка и сантехника. Можно спланировать новую видеосистему наблюдения и сигнализацию, продумать систему вентиляции помещений и обустройство новинками технического прогресса, упрощающего и обогащающего жизнь в доме.

Современный дизайн и перепланировка

В последнее время довольно часто люди решают изменить свой дом, придав ему более современный вид, и прибегают к перепланировке. Процесс дизайнерской разработки включает в себя разработку чертежей, зарисовок и планов. Специалист прислушивается к пожеланиям и ожиданиям клиента и, пользуясь полученной информацией, работает над созданием индивидуального дизайна.

Существует множество вариантов перепланировки: квартиры-студии; совмещенная кухня с соседней комнатой, что превращает два помещения в огромную гостиную; соединение ванны с туалетом, что увеличивает пространство этой зоны; двери заменяют на арки и еще огромное количество решений. Включите фантазию и ваш дом станет еще уютнее и теплее. Провести все ремонтные работы и услуги по перепланировке вам помогут на сайте http://www.dorus.ru/building/attendance/.