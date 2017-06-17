Преимущества деревянных домов

В последние несколько лет во многих странах отмечается повышение спроса на строительство загородных домов из дерева. Причём, это касается как стран, в которых такое строительство считается традиционным, так и стран, в которых больше домов строилось из кирпича и камня. В нашей стране спрос на деревянные дом всегда оставался на высоком уровне. Популярность деревянных домов обусловлена большим количеством преимуществ, которыми обладают такие строения.

Отдельно стоит отметить экономическую целесообразность постройки домов из дерева. Несмотря на то, что натуральная древесина является не самым дешёвым строительным материалом, её использование позволяет значительно сократить затраты на возведение фундамента и дополнительную отделку стен дома. Для деревянных домов не нужно сооружать такой массивный фундамент, как для домов из камня или кирпича. Это связано с тем, что деревянный дом весит значительно меньше. На сайте дердом.рф можно найти много интересных предложений о строительстве типовых деревянных коттеджей. Эта компания имеет большой опыт в возведении домов как из брёвен, так и из профилированного бруса. В этой компании можно заказать строительство дома под ключ. Это даст вам возможность полностью снять с себя решение целого ряда вопросов. Полный комплекс услуг, связанных со строительством домов из дерева, подразумевает под собой заготовку строительного материала, проектирование дома, подготовку участка и непосредственно возведение самого коттеджа.

Дома из дерева особо ценятся за свою натуральность. Древесина прекрасно пропускает кислород и является совершенно безопасным для здоровья человека материалом. Также стоит отметить прекрасные теплоизоляционные свойства дерева. Деревянные стены толщиной в 20 сантиметров обладают такой же теплопроводностью, как и кирпичные стены толщиной 32 сантиметра, которые при этом отделаны штукатуркой с двух сторон. Отопление деревянного дома обходится значительно дешевле, чем обогрев такого же по площади кирпичного сооружения, что также является существенным преимуществом.